Accord de coopération entre le CSEFRS et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration

26/12/2024

Un accord de coopération a été signé, mardi à Rabat, entre le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, visant à renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun.



Signé par le président du CSEFRS, Habib El Malki, et la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, à l'occasion de la 6e session du deuxième mandat du Conseil, cet accord entend définir les domaines, les conditions et les modalités de coopération entre les deux parties, dans le plein respect des compétences et des missions de chacune d'elles.



Le partenariat entre les deux parties porte sur l'organisation de réunions, d'ateliers et de programmes conjoints, de journées d'étude, de forums et de colloques scientifiques, ainsi que le soutien technique réciproque et l'adoption de programmes communs de formation continue au profit de leurs cadres, outre l'échange d'informations, d'études et de recherches.



Dans une déclaration à la presse, Mme El Fallah Seghrouchni a souligné que cet accord s'inscrit dans le cadre de la promotion de la digitalisation, d'autant plus que la "nouvelle école" s'appuiera sur des programmes d'intelligence artificielle.



La conjugaison des efforts entre le ministère et le CSEFRS a pour objectifs de renforcer leur coopération bilatérale via l'échange d'expertise, notamment à travers un recours plus accru à la numérisation dans l'enseignement et la formation des compétences par le biais d'ateliers, en plus de l'organisation de rencontres et l'échange d'expériences sur les questions liées à l'enseignement, à la recherche scientifique et à la numérisation, a-t-elle poursuivi.



Outre la signature de cet accord de coopération, l’ordre du jour de la 6ème session du CSEFRS comprend la présentation par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, d’un rapport portant sur les dernières évolutions et les enjeux actuels du système éducatif, outre un exposé sur l’avancement du plan d’action du Conseil au titre de 2024 et les projets prévus pour l'année prochaine.