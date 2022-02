Accord de coopération entre le CRI Souss-Massa et l'Agence française “Provence Promotion”

10/02/2022

Le Centre régional d'investissement Souss-Massa (CRI-SM) et l’Agence française de développement économique "Provence Promotion" ont signé mardi, en visioconférence, une convention portant essentiellement sur le partage d’expériences en matière de marketing et d'attractivité territoriale. Réalisé en marge du Forum des mondes méditerranéens tenu à Marseille, ce rapprochement a pour but d’affirmer le développement des relations entre les deux territoires et exprime la volonté des deux parties d’appuyer la mise en place d’un package dédié à l’accompagnement de la diaspora marocaine pour investir au niveau de la région Souss-Massa, à l’image du programme "Home Sweet Home" dont l’objet est de faire revenir des entrepreneurs français expatriés pour investir en Provence, rapporte la MAP. Cette coopération contribuera également à la mise en relation des deux institutions avec des entreprises des deux territoires dans le cadre de leur mission respective de prospection des investisseurs. Intervenant à cette occasion, le directeur général du CRI/SM, Marouane Abdelati, a indiqué qu'à travers ce partenariat, le Centre souhaite mettre en place un programme similaire à “Home SweetHome” en vue d’attirer la diaspora marocaine à l’étranger pour venir investir dans la région. "Souss-Massa connaît des mutations tous azimuts à même d’attirer les investissements parmi les Marocains du monde", s’est félicité M. Abdelati, assurant que le CRI veillera à accompagner d’une manière pointue tout investisseur désirant s’installer dans la région. Pour sa part, Philippe Stéfanini, directeur général de "Provence Promotion" a précisé que cette coopération souhaite créer des passerelles entre l’écosystème numérique d’Aix-Marseille-Provence et la région Souss-Massa et précisément la ville d’Agadir. L’accord, note-t-il, entend aussi valoriser l’innovation et le transfert de savoir sur les deux rives de la Méditerranée et attirer des investisseurs en ciblant pourle CRI/SM la diaspora marocaine en Provence et pour Provence Promotion des start-up à fort potentiel. A rappeler que le CRI-SM est chargé de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d’attraction des investissements et d'accompagnement global des entreprises de la région Souss-Massa. Provence Promotion, quant à elle, est une agence de développement économique associant la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence et qui a pour mission d’attirer les entrepreneurs pour investir en Provence.