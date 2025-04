Accord de coopération entre l'Académie du Royaume du Maroc et l'Académie française de médecine

03/04/2025

L'Académie du Royaume du Maroc et l'Académie nationale de médecine de France ont signé, mercredi soir à Paris, un accord-cadre de coopération dans le domaine médical, scientifique et intellectuel.



L’accord a été signé par le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, et le président de l’Académie française de médecine, Jean-Noël Fiessinger, à la veille d’une "Journée Franco-marocaine de la santé", organisée conjointement par les deux institutions.



Paraphé lors d'une réception organisée par l’Ambassade du Maroc en France en l'honneur des participants à cette Journée, l’accord vise notamment à favoriser les partenariats et les échanges entre les deux Académies, les centres hospitaliers, les facultés de médecine et les institutions de recherche des deux pays.



Dans une déclaration à la MAP, M. Lahjomri a indiqué que cette convention représente une avancée majeure dans le cadre de la coopération scientifique et intellectuelle entre l'Académie du Royaume du Maroc et l'Académie nationale de médecine de France.



Alors qu’un travail considérable a déjà été accompli, cette collaboration ouvre la voie à des initiatives encore "plus prometteuses", notamment à travers l'organisation de conférences, de journées d'études, de colloques, mais surtout par la formation de doctorants dans des domaines spécifiques, a-t-il dit.



Il a particulièrement insisté à cet égard sur l’importance de la formation dans le domaine des neurosciences, en mettant en lumière les découvertes récentes et leur impact sur l’apprentissage.



M. Lahjomri a également mis en avant l’importance symbolique de cette signature, qui coïncide avec le dixième anniversaire de l’Académie du Royaume dans le cadre de sa refonte Sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette réforme, a-t-il dit, a permis d’élargir le champ d’action de l’Académie à de nouvelles disciplines et de toucher un public plus large.



Pour sa part, M. Fiessinger a affirmé que cet accord entend favoriser les échanges entre les centres hospitaliers, les facultés de médecine, les institutions de recherche ainsi que les autres acteurs majeurs de la santé des deux pays, précisant qu’il s'inscrit dans "une longue tradition de coopération entre la France et le Maroc dans le domaine de la santé".



"Nous avons la conviction que des échanges sur ces enjeux permettront de faire émerger des approches partagées et des réponses adaptées, tant en matière de politique de santé publique, que de formation et de recherche", a-t-il ajouté.



De son côté, l’ambassadeure du Maroc en France, Samira Sitail, a souligné à cette occasion l'importance de la profession médicale, "l’une des professions les plus admirables", mettant en avant son rôle essentiel dans un monde marqué par les temps aussi "tourmentés".



"Lorsque nous recherchons des phares, je crois que nous les trouvons sur vos visages, vous qui pratiquez la médecine, vous qui recherchez des solutions, non seulement au corps, mais aussi à l'âme humaine", a-t-elle poursuivi.



S'agissant de la Journée Franco-marocaine de la santé, la diplomate a insisté sur le caractère "inédit" de cet évènement, ajoutant que cette rencontre doit avant tout servir la médecine, mais aussi renforcer les liens entre le Maroc et la France.



Cette Journée, qui se tiendra jeudi au siège de l'Académie nationale de médecine à Paris, réunira de nombreux experts et Professeurs spécialisés dans le domaine hospitalier et de la formation, pour mettre en avant la coopération et les échanges franco-marocains en matière de santé.