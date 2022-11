Accord-cadre de coopération entre le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol et l’Union Socialiste des Forces Populaires

28/11/2022

Considérant l’attachement aux valeurs universelles de démocratie, de défense et de promotion des droits humains que l’USFP et le PSOE ont en partage,



Conscients de la nécessité de renforcer la culture du dialogue et de la coopération solidaire entre les deux peuples et leurs forces démocratiques et progressistes,



Tenant compte des liens historiques particuliers d’amitié et de coopération entre le Maroc et l’Espagne,



Rappelant également l’importance des relations entre le Maroc et l’Union européenne, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’association UE-Maroc le 1er mars 2000, la conclusion d’un Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/statut avancé en 2008,



Convaincus de l’importance de la consolidation et du renforcement du rôle des forces sociale-démocrates pour la préservation de la paix, de la stabilité et d’une prospérité partagée entre les deux peuples,



Attachés aux principes de souveraineté, d’unité et d’intégrité territoriale de chacun des deux pays,



Les deux partis conviennent de renforcer les liens de coopération et de solidarité bilatérales entre le PSOE et l’USFP en général et entre leurs organisations affiliées et ce en veillant notamment à :



Renforcer le dialogue et la concertation périodique sur les sujets d’intérêt commun ;

Coordonner les positions des deux partis dans les différentes organisations régionales, euro-méditerranéennes et internationales ;



Favoriser les échanges entre les structures régionales et locales et les organisations sectorielles (jeunes, femmes, parlementaires, élus locaux) des deux partis ;



Promouvoir des partenariats entre les entités dirigées par les élus socialistes dans les deux pays ;



Engager des programmes de formation ciblée des militants et mandataires à tous les niveaux.



Compte tenu de ce qui précède, les deux partis, conviennent de mettre en place un comité conjoint pour l’élaboration d’un plan d’action biannuel à soumettre aux directions des deux partis pour adoption à l’occasion des visites de travail envisagées par les dirigeants des deux partis.



Le présent accord-cadre de coopération entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée de 10 ans renouvelable.



Le présent accord-cadre de coopération peut être modifié par un avenant qui précisera toutes les modifications apportées et sera signé par les deux partis



Fait à Madrid

Le…25 Novembre 2022.

Pour l’USFP

Pour le PSOE