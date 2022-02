Accident mortel à Dakhla

20/02/2022

Huit personnes membres d'une même famille ont trouvé la mort et quatre autres ont été grièvement blessées, dans un accident de la circulation survenu vendredi soir à Dakhla. L'accident, qui s'est produit à la suite d’une collision entre un véhicule léger et un véhicule 4*4 dans le périmètre urbain, est dû à l'excès de vitesse, a indiqué une source médicale dans une déclaration à la presse.



Les huit victimes, tous passagers du véhicule léger, dont des femmes et des mineurs, ont trouvé la mort sur le coup, a précisé la même source. Les quatre blessés ont été évacués d'urgence vers l’hôpital régional Hassan II de Dakhla pour recevoir les soins nécessaires, tandis que les dépouilles ont été transférées à la morgue de cet établissement de santé.



Par ailleurs, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a affirmé qu'en plus de son coût économique, qui s’élève à 1,7% du PIB, la sécurité routière représente un lourd fardeau social en enregistrant plus de 3.500 tués et plus de 10.000 blessés graves chaque année.



Ainsi, le Maroc a érigé la sécurité routière en priorité nationale et adopté sa première stratégie nationale en la matière en 2005, à l’occasion de la 1ère réunion de la commission ministérielle chargée de la sécurité routière, qui fut présidée par S.M le Roi Mohammed VI.