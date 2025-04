Accident d’un avion de la compagnie Air Océan à Fès

Ouverture d’une enquête technique

13/04/2025

Suite à l’accident survenu vendredi 11 avril à 16h10 (heure lo cale), impliquant un avion de type Hawker XP800, immatriculé CN-TKC, exploité par la compagnie marocaine Air Océan, le mi nistère du Transport et de la Logistique informe l’opinion pu blique que l’appareil, en provenance de Marrakech et à destination de l’aéroport Fès-Saïss, a effectué une sortie de piste longitudinale lors de son atterrissage, percutant le mur de l’enceinte aéropor tuaire.



L’impact a causé d’importants dégâts matériels à l’avion, in dique un communiqué du ministère du Transport et de la Logis tique, précisant que l’accident a également entraîné des blessures pour les trois membres de l’équipage, ainsi que pour une personne au sol.



Les quatre blessés ont été pris en charge immédiatement et évacués en urgence vers une clinique spécialisée de la ville de Fès, fait savoir la même source. Conformément aux procédures en vi gueur, le Bureau d’enquêtes et d’analyses d’accidents d’aviation ci vile (BEA), sous l’égide du ministère du Transport et de la Logistique, a dépêché une équipe d’enquêteurs techniques sur place afin de procéder aux investigations nécessaires pour déter miner les causes et circonstances de cet accident.



Le ministère du Transport et de la Logistique assure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour faire toute la lumière sur cet événement et pour garantir la sécurité du transport aérien. Des informations complémentaires seront communiquées au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête.



Le ministère informe le public que cet incident n’a pas impacté le trafic aérien ni le fonctionnement normal de l’aéroport Fès Saïss, conclut le communiqué.