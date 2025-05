Accès des EEP au marché des capitaux : L'AMMC et l'ANGSPE renforcent leur coopération

Capitaliser sur la complémentarité des missions respectives des deux parties

L'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ont signé, mercredi à Rabat, un protocole d'accord visant à favoriser l'accès des établissements et entreprises publics (EEP) au marché des capitaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique actionnariale de l'Etat (PAE).Signé par la présidente de l'AMMC, Nezha Hayat, et le directeur général de l'ANGSPE, Abdellatif Zaghnoun, ce protocole d'accord témoigne de la volonté commune des deux institutions de promouvoir un écosystème financier plus dynamique, transparent et efficace, en capitalisant sur la complémentarité des missions respectives des deux parties, indique un communiqué conjoint de l'ANGSPE et l'AMMC.Le marché des capitaux représente une source de financement stratégique, encore insuffisamment exploitée par les EEP, alors même qu’il offre une diversité d’outils innovants susceptibles de répondre à leurs besoins d’investissement, de restructuration ou d’optimisation financière, relève la même source.L'accord signé entre l’ANGSPE et l’AMMC vient ainsi formaliser une coopération soutenue, visant à améliorer l’accès des EEP à ces instruments tout en assurant un encadrement rigoureux et une gouvernance renforcée, rapporte la MAP.A travers ce protocole, les deux institutions entendent notamment coordonner leurs efforts pour identifier les leviers facilitant le recours des EEP au marché des capitaux, accompagner les entreprises dans la structuration de financements adaptés (comme les organismes de placement collectif immobilier - OPCI, la titrisation ou les obligations vertes et durables) et optimiser les procédures d’autorisation des opérations financières stratégiques impliquant les EEP relevant du périmètre de l'ANGSPE.Le protocole met également l’accent sur le renforcement de la transparence financière, la gouvernance des établissements et entreprises publics et la sensibilisation des acteurs concernés.Outre l’optimisation des procédures et l’accompagnement des EEP, le protocole prévoit la mise en place d’un Comité technique chargé de superviser la mise en œuvre de ce partenariat, de suivre les projets spécifiques et d’évaluer l’impact des initiatives conjointes sur le marché et les performances des EEP.Des actions de formation et de sensibilisation sont également prévues, au profit des cadres et collaborateurs des EEP et de l'ANGSPE, autour de thématiques telles que les instruments de financement, les pratiques de gouvernance financière et les mécanismes innovants.Ce partenariat stratégique entre l'AMMC et l'ANGSPE ambitionne ainsi de dynamiser le recours des EEP au marché des capitaux renforçant la contribution de ce dernier au développement et au financement de l’économie nationale.