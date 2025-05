Absentéisme des ministres des séances d’interpellation, lutte contre le chômage, conditions des travailleuses marocaines dans les champs à l’étranger, crise des viandes rouges et soutien aux petits agriculteurs

Questions soulevées par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants

06/05/2025

Lors de la séance hebdomadaire des questions orales, le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, dans une critique acerbe et objective, a déploré l’absentéisme d’un grand nombre de ministres, notamment lorsqu’il s’agit de questionnements, considérant que cette attitude traduit une certaine forme d’indifférence et de mésestime du rôle de l’institution parlementaire de la part de l’Exécutif.



Le député parlementaire ittihadi a souligné, dans cette même veine, que cette attitude revêt, de la part des ministres, un caractère tout à fait ordinaire, indiquant instamment que six ministres parmi les onze dont la participation était programmée, se sont tout bonnement absentés ajoutant : « Nous serons, à cet effet, contraints de les citer nommément pour que les citoyens en prennent connaissance ».



Là-dessus, Abderrahim Chahid a cité, à cet effet, les ministres absents, en l’occurrence Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Hicham Es-Saberi, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, Fatima Zohra Amor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Zakia Edriouech, secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime et Karim Zaïdane, ministre de l’Investissement transitoire et de l’Evaluation des politiques publiques…



Par ailleurs, lors de la même séance, la députée parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, Hayat Laâraïchi, a adressé au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, une question se rapportant aux dispositions prises par le gouvernement pour répondre aux besoins des agriculteurs et éleveurs de cheptel à l’ombre des contraintes climatiques et économiques affectant la sécurité agricole, notamment dans les zones rurales vulnérables.

Et en réaction à la réponse du ministre, la députée Laâraïchi a indiqué que l’optimisme des agriculteurs au lendemain des dernières précipitations s’est aussitôt heurté à la réalité décevante quant à la hausse des tarifs des semences du fait du monopole pratiqué par les lobbys des aliments de bétail à l’intérieur du Maroc mais aussi à l’extérieur, de même que l’augmentation des charges de la production conjuguée aux effets néfastes du changement climatique concernant la production locale (…)



La réaction de la députée usfpéiste s’est focalisée également sur la situation des trois régions du sud, les considérant comme les zones les plus consommatrices de viandes rouges, soulignant que ces régions sont confrontées à d’autres défis dont le stress hydrique, l’interdiction de l’import et l’augmentation des tarifs…



Pour sa part, la députée parlementaire ittihadie, Salwa Demnati, a interpellé, dans une question orale, le ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences au sujet de la situation particulière des femmes marocaines travaillant dans les champs de fraises à l’étranger, du fait des plaintes répétées concernant les conditions de travail et l’exploitation dont elles sont victimes dans les pays d’accueil.



Salwa Demnati a enchaîné en réaction aux répliques du ministre concerné, exprimant son désarroi devant « le discours irrationnel » du responsable gouvernemental, martelant que l’Exécutif ne se contente pas d’exporter les ressources hydriques via les fruits mais « exporte » d’ores et déjà les citoyens par le biais « d’accords loin de garantir leurs droits et leur dignité » (…)



De son côté, le député parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Moulay El Mehdi El Fatémi, a exprimé une critique virulente à l’encontre du département ministériel de l’Agriculture et de la Pêche maritime « auquel revient la responsabilité du marasme occasionné par l’exacerbation de la crise des viandes rouges dans le monde rural (…)



A ce propos, dans une intervention réactive à la réponse du responsable ministériel, le député ittihadi a exprimé son étonnement du fait de l’absence de toute coordination et de toute écoute vis-à-vis des doléances des agriculteurs, rappelant à ce propos que le ministère n’est nullement parvenu à présenter des données statistiques précises et limpides quant au soutien prévu au profit de ce secteur vital (…)



Et de conclure en avertissant de l’aspect pérenne de cette crise, les concernés, en l’occurrence les agriculteurs, n’ayant observé aucun impact positif des politiques annoncées par son département en appelant à la mise en œuvre de décisions concrètes, efficientes et effectives pour la sauvegarde du secteur de l’élevage, secteur par ailleurs constituant un réel levier économique et social dans le milieu rural.



Quant au député parlementaire ittihadi, Abdennour El Hassnaoui, il a interpellé le ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, au sujet du niveau pragmatique des programmes gouvernementaux visant à favoriser des opportunités réelles et stables d’emploi, particulièrement dans les rangs des jeunes, des femmes et des diplômés.



A cet égard, en réplique à l’intervention du ministre, El Hassnaoui a martelé que les engagements électoraux du gouvernement relatifs particulièrement à l’emploi, promettant la création d’un million de postes de travail, se sont révélés « un rêve inaccessible » indiquant que les données statistiques annoncées à ce propos demeurent loin de la réalité, se référant aux rapports officiels établis par le Haut-Commissariat au plan qui a acté l’augmentation du taux général du chômage à 13,3% atteignant par ailleurs 37,7% dans les rangs des jeunes âgés de 15 à 25 ans et 20% parmi les femmes…



Rachid Meftah



Session ordinaire du Conseil national

Le président du Conseil national de l’USFP convoque les membres dudit Conseil à prendre part aux travaux de la session ordinaire prévue le 17 courant à partir de 9 heures au siège central du parti à Rabat.

Cette session se tient en application des décisions prises par le Bureau politique lors de sa réunion du 21 avril dernier.