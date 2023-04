Aboukhlal mène Toulouse FC en finale de la Coupe de France

10/04/2023

Toulouse FC de Zakaria Aboukhlal s'est qualifié, jeudi, pour la finale de la Coupe de France, en s'imposant 2-1 en demi-finale à Annecy, grâce, entre autres, à un but de l'international marocain.



L'ailier marocain a donné l'avantage aux Toulousains, en reprenant de la tête au premier poteau un centre de Branco Van den Boomen, à la 36e minute. Toulouse FC a doublé la mise grâce à un but de Fares Chaïbi (85e), tandis qu'Annecy avait égalisé juste avant la pause par Alexy Bosetti (45e+4).

Les Toulousains affronteront, le 29 avril au Stade de France, Nantes qui a éliminé Lyon, mercredi (1-0).



Toulouse disputera la finale de la Coupe de France pour la seconde fois de son histoire après avoir gagné cette épreuve en 1957 (victoire sur Angers 6-3). Le TFC a ensuite échoué trois fois en demi-finale en 1966, 1985 et 2009.