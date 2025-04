Abou Dhabi : L’AMDIE désignée meilleure agence de promotion de l’investissement dans la région MENA

09/04/2025

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a décroché le prix de la meilleure agence de promotion de l’investissement dans la région MENA, ainsi que le trophée du "Partenaire Gold", lors de la cérémonie de remise des prix de l'Annual Investment Meeting (AIM-2025), qui se tient actuellement à Abou Dhabi.



Cette distinction prestigieuse constitue une reconnaissance internationale des réformes stratégiques menées sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de consolider le positionnement du Maroc comme destination compétitive, fiable et tournée vers l’avenir pour les investissements.

Elle témoigne également du rôle crucial de l’AMDIE en matière d’attraction, de promotion et de mise en œuvre des projets d’investissements étrangers à fort potentiel dans le Royaume.



La remise de ce prix a eu lieu en marge de la 14e édition de l'AIM, qui s'est ouverte lundi sous le thème "Feuille de route vers l’avenir de l’investissement mondial : une nouvelle orientation pour un système mondial équilibré". Le Maroc y est représenté par une délégation conduite par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, rapporte la MAP.



Cette participation s’inscrit dans le cadre de la Vision Royale visant à renforcer la position du Royaume sur la scène internationale et à attirer des investissements à forte valeur ajoutée dans des secteurs stratégiques porteurs.



En parallèle, le Royaume est représenté au salon international organisé lors de ce sommet, à travers un pavillon national placé sous l'égide de l’AMDIE, dans le but de mettre en avant l’offre marocaine et les opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs prioritaires.



Ce sommet, qui représente l'un des grands rendez-vous de l’investissement à l'échelle mondiale, se poursuit jusqu’au 9 avril, avec la participation de plus de 12.000 personnes issues de 180 pays, notamment des chefs d’État, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des dirigeants de places boursières, ainsi que d’importants investisseurs et institutions financières internationales.



Cette rencontre constitue une plateforme multidimensionnelle pour le dialogue et l’échange d’expertises autour de questions stratégiques, couvrant notamment l’économie numérique, l’industrie, le commerce international, l’entrepreneuriat, l’énergie, les infrastructures, les biotechnologies et les technologies médicales, ainsi que d’autres secteurs clés dans la cartographie mondiale de l’investissement.