Abdesslam Krim, plébiscité Secrétaire régional de l’USFP à la région de Marrakech-Safi

08/06/2022

L’ objectif du parti est d’ asseoir des structures capables d’ assumer leurs missions organisationnelles

Dans le cadre du processus vertigineux de la structuration des instances régionales de l’Union socialiste des forces populaires à travers l’ensemble des régions du Royaume, recommandé par le 11ème Congrès national et initié parle Premier secrétaire du parti, une réunion s’est tenue à Marrakech dimanche 5 juin 2022, dédiée à la structuration du secrétariat régional de la région de Marrakech-Safi. Cette rencontre, présidée par Mohamed Mellal, membre du Bureau politique, a été marquée parla présence de la quasi-totalité des membres du secrétariat régional de l’USFP à MarrakechSafi. Dans son allocution d’ouverture, Mohamed Mellal a rappelé le contexte politique et partisan dans lequel s’inscrit cette réunion, notamment les résolutions du 11ème Congrès national et la volonté de la direction du parti d’asseoir des structures régionales capables d’assumer pleinement leurs missions organisationnelles et de contribuer à mettre en avant les potentialités et les compétences de la région quant au développement global du pays. Le membre du Bureau politique, en passant en revue les derniers développements de la scène politique dont la formation du gouvernement, et la structuration des institutions législatives et des conseils élus, n’a pas manqué de fustiger la tendance incursive de la majorité gouvernementale tripartite et a fait observer que la situation économique et sociale désastreuse actuelle s’explique essentiellement par les projections prévisionnelles de ce gouvernement qui se sont aussitôt révélées approximatives, populistes et électoralistes. Par ailleurs, Mellal s’est référé à la vision de l’USFP scandée depuis 2011, relative à la réforme de la Caisse de compensation qui ne devrait pas,selon le parti, être une simple révision mécanique s’appuyant sur une approche purement comptable qui ne tienne pas compte des équilibres socio-économiques, vision qui recommande la mise en oeuvre de mesures d’accompagnement à même de préserver le pouvoir d’achat du citoyen et la compétitivité de l’économie nationale. D’autre part, dans un climat de dialogue sérieux et de débat pertinent et responsable, la structuration du secrétariat régional s’est accomplie d’une manière consensuelle, militante et fraternelle exemplaire.

Ainsi, à l’issue de cette réunion, la formation de cette instance se présente comme suit :

Le secrétaire régional :

Abdesslam Krim

Vice-secrétaires régionaux :

1-Abdelhaq Andalib

2-Mohamed Aqrich

3-Bensaid Abdesslam

4-Zineb Cherkaoui

5-Abdelkrim Haddan

6-Moulay Ahmed Echbaïk

7-Mohamed El Machrafi

Le trésorier :

Saïd El Atchane

Vice-trésoriers :

1-Nourddine Aït El Haj

2-Hanane Ferras

3-Boubker Abid

4-Mohamed Mellal

Le Rapporteur :

Saida El Ouadi

Vice-rapporteurs :

1-Malika Al Bour

2-Rachid El Ghazi

Conseillers : les membres restant du secrétariat régional.