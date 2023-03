Abdessamad Malaoui : La plateforme ChatGPT a le potentiel d'avoir un impact significatif sur le monde universitaire et la recherche scientifique

25/03/2023

Les chercheurs doivent s'assurer que l'utilisation de ChatGpt est appropriée pour leur recherche, et doivent prendre en compte les biais possibles dans les résultats générés par la machine

ChatGPT peut automatiser certaines tâches qui étaient auparavant effectuées par des humains, mais il ne peut pas complètement remplacer l'homme

L'enseignant chercheur et expert en nouvelles technologies, Abdessamad Malaoui, aborde, dans une interview accordée à la MAP, en marge de la conférence-débat sur Chatgpt et son impact sur le monde de l’enseignement supérieur, organisée mercredi par l'USMS, l'impact et les limites de la nouvelle révolution technologique ChatGPT sur le monde universitaire et la recherche scientifique.ChatGPT est vraiment une révolution technologique qui va sûrement changer plusieurs domaines dans le monde. La plateforme ChatGPT a été créée pour permettre aux utilisateurs de communiquer avec l'intelligence artificielle «IA» de manière plus naturelle et plus fluide, en utilisant le langage naturel.Elle a été formée sur de vastes ensembles de données de textes pour comprendre les schémas linguistiques et les modèles, et pour apprendre à générer des réponses qui sont cohérentes et pertinentes.La création de ChatGPT a été rendue possible grâce à des progrès significatifs dans les domaines de l'apprentissage automatique et de l'IA, et a été développée par OpenAI, une organisation de recherche en IA fondée en 2015 par un groupe de chercheurs.Depuis sa création, ChatGPT est devenu très populaire en raison de sa capacité à générer des réponses naturelles et à comprendre les questions et les requêtes des utilisateurs. Il est utilisé dans de nombreux domaines, notamment l'assistance clientèle, la recherche en ligne, la création de contenu et bien d'autres applications.La dernière version est ChatGPT-4 qui a montré des améliorations impressionnantes de la précision par rapport à GPT-3.5. Cette version avait acquis la capacité de résumer et de commenter des images et des textes compliqués.La révolution technologique actuelle a le potentiel de transformer radicalement la façon dont nous vivons et travaillons. Les avancées en intelligence artificielle, en robotique, en réalité virtuelle et augmentée, en blockchain, en cloud computing et dans de nombreux autres domaines ouvrent de nouvelles possibilités pour résoudre des problèmes, augmenter la productivité, améliorer la qualité de vie et favoriser l'innovation.Il y a aussi des préoccupations quant aux effets de la révolution technologique, notamment en ce qui concerne l'automatisation des emplois, la surveillance de masse, la sécurité des données et l'impact environnemental.Il est important de prendre en compte ces préoccupations et de veiller à ce que les avancées technologiques soient utilisées de manière responsable et éthique. Il est donc important d'évaluer la révolution technologique dans son ensemble, en pesant les avantages et les inconvénients.Dans l'ensemble, la plateforme ChatGPT peut avoir un impact significatif dans de nombreux domaines et secteurs, en aidant les organisations à gagner du temps et à améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des réponses rapides, précises et naturelles.La plateforme ChatGPT a le potentiel d'avoir un impact significatif sur le monde universitaire et la recherche scientifique, à savoir la recherche en sciences sociales et en sciences humaines pour analyser des données textuelles et pour générer des textes à partir de grandes quantités de données, le traitement automatique du langage naturel en ce sens que cette plateforme peut être utilisée pour développer des modèles de traitement automatique du langage naturel pour améliorer la compréhension des machines du langage humain.ChatGPT peut aussi faciliter la collaboration internationale entre les chercheurs et aider les chercheurs à traiter plus rapidement de grandes quantités de données textuelles, ce qui peut améliorer l'efficacité de leur travail.L'utilisation de ChatGPT en recherche doit être effectuée avec prudence. Les chercheurs doivent s'assurer que l'utilisation de cette nouvelle technologie est appropriée pour leur recherche, et doivent prendre en compte les biais possibles dans les résultats générés par la machine.La plateforme ChatGPT peut offrir plusieurs avantages aux universités marocaines en termes d'amélioration de l'expérience d'apprentissage pour les étudiants et de la qualité de l'enseignement, notamment l'intégration dans les systèmes d'apprentissage en ligne. Les universités peuvent intégrer ChatGPT dans leurs systèmes d'apprentissage en ligne pour offrir une assistance personnalisée aux étudiants.- L'utilisation de ChatGPT pour le tutorat : Les universités peuvent l’utiliser pour offrir un tutorat en ligne aux étudiants.- L’assistance en langues pour permettre aux étudiants d’améliorer leurs compétences linguistiques.Cette technologie innovante peut donc offrir des avantages significatifs pour les universités marocaines en termes d'amélioration de l'expérience d'apprentissage des étudiants et de la qualité de l'enseignement.ChatGPT est un outil très puissant qui peut automatiser certaines tâches qui étaient auparavant effectuées par des humains, mais il ne peut pas complètement remplacer l'Homme, et cela pour plusieurs raisons, à savoir:-La compréhension de la nuance et de la complexité : il est capable de comprendre et de générer du langage naturel, mais il n'a pas la capacité de comprendre la nuance et la complexité du langage et de la communication humaine. Il ne peut pas détecter les émotions, les sentiments ou les sous-entendus que les humains peuvent comprendre.-L’adaptation à des situations imprévues : il est programmé pour répondre à des requêtes et questions courantes mais il ne peut pas faire face à des situations imprévues qui nécessitent de la créativité et de l'imagination.- La prise de décision autonome : il est conçu pour répondre aux demandes des utilisateurs, mais il n'a pas la capacité de prendre des décisions autonomes qui nécessitent une analyse et une compréhension approfondies du contexte et des enjeux.ChatGPT peut être donc un outil précieux pour automatiser certaines tâches répétitives, mais il ne peut pas remplacer complètement l'homme dans des situations qui nécessitent une compréhension approfondie de la nuance, de la complexité et de la créativité.