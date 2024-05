Abdeslem Ahizoune : La 19ème édition du "Festival Mawazine-rythmes du monde" sous le signe de la diversité et de la fête

27/05/2024

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine-rythmes du monde s’apprête à vivre sa 19ème édition du 21 au 29 juin prochain, sous le signe de la diversité et de la fête, affirme le président de l'Association Maroc Cultures et du festival, Abdeslem Ahizoune.



"Que de chemin parcouru depuis sa création en 2001 ! L’engagement du festival à rendre la culture accessible à tous et sa contribution au développement d’une industrie nationale du spectacle sont sans aucun doute ses réussites les plus emblématiques", souligne M. Ahizoune, dans le mot du président, publié sur le site officiel du festival.



Chaque année, ce sont plus de 2,5 millions de festivaliers, dont 90 % qui profitent gratuitement de neuf jours d’une programmation artistique de haut niveau, retransmise dans le monde entier et suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs, ajoute-t-il.



Selon lui, un tel dispositif permet non seulement à la scène marocaine de trouver une vitrine mondiale, mais reflète également tout ce qui fait la richesse des cultures du monde. "Transmettre les valeurs de diversité, de partage et de tolérance constitue à ce titre une réalisation majeure du Festival Mawazine-rythmes du monde", relève-t-il.



Le président de Maroc Cultures affirme, par ailleurs, que l’internationalisation du festival est une autre réussite emblématique. Dix-huit années après sa création, le Festival Mawazine-rythmes du monde a convié les plus grands artistes de tous les continents.



Il cite notamment Bruno Mars, Hardwell, The Weeknd, Enrique Iglesias, French Montana, Charles Aznavour, Mariah Carey, Quincy Jones, Jamiroquai, Lionel Richie, Nancy Ajram, Sting, Wael Jassar, mais aussi Majida El Roumi, Alicia Keys, Martin Solveig, Kadem Al Saher, Stevie Wonder, ou encore Whitney Houston, entre autres.



Leurs performances mémorables ont été la source de grands moments d’émotion. De par la richesse de leurs répertoires, leurs origines et leurs patrimoines, tous ont été, à leur manière, des ambassadeurs de cette manifestation. Ils ont contribué à l’accroissement de sa visibilité bien au-delà de nos frontières et fait de Mawazine un événement connu et reconnu, souligne le président du festival.



Le Festival Mawazine-rythmes du Monde a réussi à incarner toute l’énergie culturelle et artistique qui anime le Royaume. Avec près de six cents journalistes nationaux et internationaux présents, chaque édition est une fenêtre qui témoigne de l’extraordinaire vitalité et de la créativité de la scène marocaine pour laquelle le festival est une plateforme incontournable, ajoute M. Ahizoune.



Et de souligner que l’engouement des médias se double d’ailleurs d’une présence de plus en plus remarquée sur les réseaux sociaux, signe que le festival rassemble la jeunesse autour d’un idéal qui nous est commun : grandir ensemble, en faisant fi des clivages et des différences. "Ces succès, nous en sommes tous les auteurs : organisateurs, festivaliers, autorités, administrations, services, partenaires, sponsors, entreprises, bénévoles…", se félicite-t-il.



"Qu’ils soient remerciés de leurs efforts. Par leur soutien et leur fidélité, tous ont contribué à faire du Festival Mawazine-Rythmes du Monde ce qu’il est aujourd’hui et ce qu’il continuera à être demain: un événement véritablement populaire et résolument exigeant, et cela grâce à la qualité de sa programmation, mais également aux excellentes conditions d’accueil offertes au public et aux artistes, conclut- il.



Créé en 2001 et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine--rythmes du monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.



Cette manifestation artistique annuelle offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.



Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s’est fixé pour mission principale de garantir au public de la région de Rabat-Salé-Kénitra une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc. En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Maroc Cultures concrétise cette noble mission via le Festival Mawazine-rythmes du monde ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d’art plastique et concerts.