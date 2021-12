Abdeslam Bouzagou n’est plus

14/12/2021

Le Groupe “Al Ittihad Presse”, publiant les quotidiens “Al Ittihad Al Ichtiraki”, “Libération” et le site “Anwar Presse”, vient de perdre un collègue et frère, Abdeslam Bouzagou, victime mardi matin d’un accident de la circulation.

Connu de son vivant par sa bonne humeur et sa jovialité, le regretté avait rejoint le Groupe durant les années 90.

En ces douloureuses circonstances, le personnel des trois publications tient à présenter ses sincères condoléances à la mère du défunt, son épouse ainsi qu’à ses enfants.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.