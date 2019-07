Abderrahim Souiri ouvre le bal du Festival international du raï

La 13ème édition se poursuit jusqu’au 20 juillet courant

18/07/2019 Libé

Le célèbre chanteur Abderrahim Souiri a gratifié, mardi soir à Oujda, le public d'une soirée haute en couleur marquant l’ouverture de la 13e édition du Festival international du raï.

Dans une ambiance festive et conviviale, l'assistance a été emportée, deux heures durant, dans un voyage musical pour la redécouverte de ces chansons maghrébine, andalouse et orientale exécutées avec brio par Souiri, qui ne cesse de puiser dans le riche répertoire marocain dans toute sa splendeur et sa diversité.

D’une voix puissante et d’une énergie intarissable, le chanteur-musicien a embarqué le public pour un voyage musical sublime au cœur du patrimoine arabo- andalou.

La soirée a été également égayée par la belle prestation du duo Hasnae Al Maghribia et l’artiste maroco-algérien Chico qui a tenu ses fans en haleine tout le long d’un concert où ils ont repris en chœur avec le chanteur plusieurs tubes occidentaux et orientaux très célébres.

Le folklore féminin a été également au rendez-vous avec la prestation de la troupe locale Siham qui a présenté une impressionnante fresque de la danse reggada.

Cette manifestation artistique entend créer une dynamique économique et touristique locale en faisant valoir les atouts naturels et culturels dont regorge la région de l’Oriental, a expliqué dans une déclaration à la presse Mohamed Amara, président de l’Association Oujda Arts, initiatrice de cet évènement.

M. Amara, qui n’a pas manqué de saluer le soutien apporté par les autorités locales et les élus, a relevé que le Festival international du raï gagne en notoriété et en maturité au fil des éditions grâce notamment à un public épris de ce genre musical, qui se veut un grand carrefour et un trait d’union entre les pays maghrébins.

Au menu de cette 13è édition (16-20 juillet) figure une constellation d’artistes dont Ramy Lapache, Souna japonais, Stars de demain, DJ Timo, Cheb Younes, Muslim, Mouss Maher et DJ Amine.

Il s’agit également de Fayssal Mignon, Hatim Amor, Hamid Bouchnak, DJ Ovni, Cheb Abbes, Mohamed Adli, Najat Rajoui et Cheb Nasro qui sera de retour après plus de 20 ans d’absence, pour enflammer samedi la scène du Stade d’honneur.

La cérémonie d’ouverture de cette 13e édition (16-20 juillet), placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamaï, d'élus locaux et de personnalités du monde de l’art et de la culture.