Abderrahim Mouziane : Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, est le pays arabo-islamique qui accorde le plus grand intérêt à Al-Qods Acharif

24/04/2024

Le Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, est le pays arabo-islamique qui accorde le plus grand intérêt à la Ville Sainte, a affirmé le ministre palestinien chargé des affaires d'Al-Qods, Ashraf Al-Aawar.



Lors d’une réunion lundi avec l’ambassadeur du Maroc à Ramallah, Abderrahim Mouziane, le ministre palestinien s’est félicité du soutien constant du Maroc aux Palestiniens et des efforts du Royaume pour la préservation d’Al-Qods Acharif contre la judaïsation et la défense de ses monuments arabo-islamiques.



Il a également loué les actions menées par le Comité Al-Qods, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la sauvegarde de l’identité arabo-islamique de la Ville Sainte, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc à Ramallah.



M. Al-Aawar a dit, à cet égard, apprécier hautement les actions louables de l'Agence Bayt Mal Al-Qods au profit des populations maqdessies, soulignant la fierté et la satisfaction de l’ensemble des habitants d’Al-Qods quant à la qualité des services qui leur sont fournis par l'Agence.



Par ailleurs, le ministre palestinien a exprimé la volonté de son département de nouer des accords de partenariat et de jumelage avec des villes marocaines, dans l'objectif de tirer profit de l'expérience du Royaume dans le domaine de la préservation du patrimoine et d’élaborer des programmes communs pour soutenir les familles maqdessies dans leur résistance face aux visées de judaïsation.



Il a également mis l’accent sur l’importance de poursuivre les consultations pour la mise en place de projets de coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et l'État de Palestine, relatifs notamment à l’appui au développement dans la Ville Sainte.



M. Al-Aawar a également exprimé la volonté de son ministère de développer des mécanismes de coordination et de coopération avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods pour la mise en œuvre de programmes visant la protection du statut juridique et du cachet historique de la Ville Sainte et le soutien des Maqdessis.



Pour sa part, M. Mouziane a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l'intérêt particulier qu’accorde le Maroc à la question palestinienne en général, et à Al-Qods Acharif en particulier, saluant la haute considération que vouent les Palestiniens au Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ainsi qu’aux réalisations de l'Agence Bayt Al-Qods Acharif.



Le diplomate marocain a mis en avant l’importance particulière qu’accorde SM le Roi à Al-Qods Acharif, ainsi que les efforts constants du Souverain pour préserver le statut historique et juridique de la Ville Sainte et en soutien à sa population, notant que le Souverain place la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain.



M. Mouziane a passé en revue, à cette occasion, les multiples programmes et projets mis en œuvre par l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'habitat et de la culture, relevant que l'Agence est l'institution arabo-islamique la plus active et la plus présente dans la Ville Sainte au cours de ces 25 dernières années.



Il a également rappelé la récente opération humanitaire ordonnée par SM le Roi à Al-Qods et dans la Bande de Gaza, portant notamment sur la remise d'importants lots d’équipements médicaux à des hôpitaux, ainsi que la distribution d’un millier de repas d’Iftar à l’occasion du mois sacré de Ramadan.



M. Mouziane a enfin assuré le ministre palestinien de l'ouverture du Royaume du Maroc à toutes les initiatives entreprises par le ministère chargé des affaires d’Al-Qods, au service de la population maqdessie.