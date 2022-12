Abderrahim El Hafidi souligne à Riyad le rôle des réseaux intelligents dans la modernisation des systèmes électriques

14/12/2022

Le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et président de l'Union arabe de l'électricité, Abderrahim El Hafidi, a souligné le rôle des réseaux intelligents dans la modernisation des systèmes électriques et ce, lors de la 10ème édition du Congrès saoudien sur les réseaux intelligents qui a débuté le 12 décembre 2022 à Riyad en Arabie Saoudite.



Cet événement prestigieux, organisé sous l'égide du ministère de l'Énergie du Royaume d'Arabie Saoudite, rassemble près de 100 professionnels, 2.500 participants et 70 exposants de tous les segments de l'industrie de l'énergie électrique, fait savoir l'ONEE dans un communiqué.



Le Congrès saoudien sur les réseaux intelligents aborde plusieurs sujets de grand intérêt tels que les politiques énergétiques, la révolution des technologies des réseaux intelligents, l'intégration des sources d'énergie renouvelables aux réseaux de transport d'électricité, les programmes et technologies d'efficacité énergétique, les véhicules électriques et le stockage de l'énergie ainsi que les dernières technologies mondiales et directives dans le domaine des réseaux intelligents.



Cet événement a été ainsi l'occasion pour M. El Hafidi d'exposer, en sa qualité de président de l'Union arabe de l'électricité, les ambitieux chantiers de réforme mis en place pour moderniser l'union depuis qu'il a été porté à sa Présidence en 2018, fait savoir l'ONEE.



Parmi ces chantiers, le renforcement de son positionnement au niveau régional et international à l'instar des organisations mondiales leaders dans le secteur énergétique et ce, à travers la modernisation des structures de l'Union arabe de l'électricité, de ses mécanismes et de son organisation ainsi que par l'adoption d'un nouveau système de sa gouvernance.



L'un des défis les plus saillants de cette réforme consiste en l’amélioration de l'efficacité et de la performance des systèmes électriques dans le monde arabe, ainsi que le développement des technologies, y compris les investissements techniques et financiers sur les réseaux intelligents, à travers une vision intégrée des gestionnaires des réseaux de transport afin de permettre une meilleure flexibilité et fiabilité des systèmes électriques, précise l'ONEE. Et de noter que cette nouvelle réforme permettra à l'Union de mettre en œuvre des projets d'interconnexion électrique entre les pays arabes et l'établissement d'un marché arabe commun de l'électricité comme objectif suprême.



Evoquant les perspectives du secteur énergétique, M. El Hafidi a mis l'accent sur la nécessité de l'intégration des nouvelles technologies numériques dans les systèmes électriques tels que les réseaux intelligents, qui ont démontré leur très haute capacité à moderniser les systèmes énergétiques grâce à des conceptions d'auto-réparation, des systèmes de contrôle de l'approvisionnement, de la consommation et des mécanismes de surveillance à distance en plus du stockage de l'énergie par des moyens intelligents, fiables et durables.



Le Congrès saoudien sur les réseaux intelligents est considéré comme l'un des plus grands événements arabes dans la région MENA, dédiés aux réseaux électriques intelligents. Il attire de hauts représentants gouvernementaux ainsi que des opérateurs de l’industrie énergétique, des investisseurs et fournisseurs de divers pays arabes et internationaux avec pour objectifs de débattre et d’échanger autour des évolutions du secteur électrique et d'échanger expertises et expériences dans ce domaine, conclut le communiqué.