Abdelouahed Mjahed : "Ciné Plage", une valeur ajoutée au paysage cinématographique marocain

28/08/2025

Le Festival "Ciné Plage" constitue une valeur ajoutée au paysage cinématographique marocain, a affirmé, mardi à Skhirat, son directeur, Abdelouahed Mjahed.



Organisé par l’Association marocaine des arts sans frontières, en partenariat avec la commune de Harhoura et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec la contribution du Centre cinématographique marocain, ce festival contribue à rapprocher le 7e art des habitants de Harhoura, Skhirat et Témara, à travers la projection de films en plein air, au pic de la saison estivale, a indiqué M. Mjahed lors d’une conférence de presse.



Cette sixième édition, qui se tient du 26 au 30 août à la plage Sidi El Abed à Harhoura, se distingue par la programmation de films exclusivement marocains, ainsi que par un jury composé de compétences locales et des ateliers animés par des acteurs locaux, a souligné le président de l'Association marocaine des arts sans frontières.

Et d’ajouter que le festival rendra hommage à trois figures du cinéma, à savoir l’acteur et réalisateur Hamid Zoghi et les actrices Nadia Nyazi et Saadia Ladib.



En ce qui concerne la compétition officielle, M. Mejhad a relevé que cinq films seront en lice pour les prix "Sirènes de Harhoura": "Jalalddine" de Hassan Benjelloun, "Le verre de l’amitié" de Noufel Berraoui, "Mon père n’est pas mort" d’Adil Fadili, "La dernière répétition" de Yassine Fennane et "Que de l'amour" de Kamal Kamal.



Le film "Dados" d’Abdelouahed Mjahed, quant à lui, sera projeté hors compétition officielle.

Le jury de cette édition, présidé par le réalisateur et producteur Mohamed Abderrahmane Tazi, est composé du réalisateur Aziz Salmi, de l’acteur et compositeur Younes Migri, de l’actrice et réalisatrice Latifa Ahrar, ainsi que de l’actrice Bouchra Ahrich, a précisé M. Mjahed.



Le Festival Ciné Plage Harhoura offre aux jeunes passionnés du cinéma des ateliers de formation dans divers domaines: l’écriture scénaristique animée par le scénariste Abdelilah Hamdouchi, l’interprétation avec Abdou Elmesnaoui, et le film documentaire avec l’actrice et réalisatrice Majida Benkirane. Le programme comprend aussi des master class animées par le réalisateur Kamal Kamal et l’acteur Rafik Boubker.



S’agissant des conférences, le directeur du festival a fait savoir qu’une table ronde sur la distribution cinématographique sera organisée en partenariat avec l’Union des réalisateurs et auteurs marocains.

Bouillon de culture

Forum



La 5ème édition du Forum international Dar Dmana de Dhikr et de Samaâ se tient, du 28 au 30 août à Ouezzane, à l'initiative de l'Association "Assafa li Madh Al Mustapha".

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle comprend la tenue d’une conférence scientifique sous le thème "La question de la spiritualité dans le monde de demain", qui verra la participation d'experts, d'académiciens et de représentants d’institutions culturelles nationales et arabes.

Au programme de cet évènement culturel figure aussi la célébration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et de la Fête de la Jeunesse, des séances de madih et de samaâ au mausolée Moulay Abdellah Cherif, et une performance artistique de l'Association Abdallah Cherif.

Le forum, qui se déroulera au Centre culturel d’Ouezzane et à la place de l’Istiqlal de la ville, accueillera des artistes du Maroc, d'Égypte et de Tanzanie.