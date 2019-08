Abdelmoula Abdelmoumni reconduit à la tête de la MGPAP

Renouvellement du tiers des membres du conseil d'administration

07/08/2019

Abdelmoula Abdelmoumni a été reconduit à l'unanimité, samedi à Tanger, au poste de président du conseil d'administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), pour un nouveau mandat de deux ans.

Sa réélection s'est déroulée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration de la MGPAP tenue suite au renouvellement d'un tiers de ses membres, a indiqué la Mutuelle générale dans un communiqué, rappelant que ce renouvellement s'est déroulé lors de la 71ème Assemblée générale de la MGPAP tenue en juin dernier dans la province d'Azilal sous le thème "Un siècle de mutualité: entre accomplissements et aspirations".

Compte tenu de la conjoncture actuelle où la MGPAP a pu progresser et réaliser un bond qualitatif sur tous les niveaux, la Mutuelle générale a renouvelé sa confiance en la personne de Abdelmoula Abdelmoumni, qui a été élu président du conseil d'administration pour la première fois en 2009, et ce afin de poursuivre la concrétisation de l'ensemble des chantiers en cours conformément aux Hautes orientations Royales, a précisé le communiqué.

La réunion du conseil d'administration de la MGPAP a également été l'occasion d'élire les membres du bureau dudit conseil, de poursuivre la restructuration des organes décisionnels de la Mutuelle générale, d'examiner le projet du Plan stratégique de la mutuelle générale (2020-2021), ainsi que son plan d'action pour la même période.

Le conseil d'administration a, par ailleurs, approuvé nombre de rapports thématiques, notamment le rapport annuel de la MGPAP et le rapport des réalisations de la Mutuelle générale entre 2008 et 2018, a conclu le communiqué.