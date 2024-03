Abdelmajid Bernaki, nouveau président du WAC

29/03/2024

Abdelmajid Bernaki a été élu, jeudi, nouveau président du WAC à l’issue d’une AG extraordinaire du club. Cette dernière a eu lieu juste après la tenue des assemblées générales ordinaires au titre des saisons 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.



La liste unique en lice, présidée par M. Bernaki, a obtenu 81 voix, contre 3 abstentions.



La liste élue comprend également, en tant que membres, MM. Abdessadek Mourchid, Hicham El Mellakh, Kamal Lahlou, Mustapha Mellouki, Nabil Lahlou, Saad Drieb, Brahim Laassri, Mohamed Idrissi, Abdellah Bennani, Mouhcine Benssouda et El Kassri Mohamed Adil.



Les adhérents ont procédé à l’adoption des rapports moral et financier, de même qu’ils ont fixé le prix de l’adhésion à 10.000 dirhams.



Abdelmajid Bernaki qui succède à Said Naciri aura la lourde tâche de redresser la barre du club qui traverse depuis un bon bout de temps une mauvaise passe, étant éliminé de la Ligue des champions et largué en Botola.