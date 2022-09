Abdellatif Hammouchi reçoit la directrice du renseignement national américain

21/09/2022

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, lundi après-midi à Rabat, Mme Avril Haines, directrice du renseignement national américain. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la mise en oeuvre des résultats des entretiens bilatéraux de haut niveau qu’avait eus M. Hammouchi avec la responsable américaine, en marge d’une visite de travail qu’il avait effectuée aux Etats-Unis les 13 et 14 juin 2022, indique un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Lors de ces entretiens, les deux parties ont passé en revue la situation sécuritaire à l’échelle régionale et discuté des menaces et défis découlant de cette situation dans certaines parties du monde, précise le communiqué. Les discussions ont également porté, selon la même source, sur les dangers posés par les connexions entre les organisations terroristes et les réseaux de crime organisé, y compris la cybercriminalité, en plus d’autres formes de criminalité transfrontalière. M. Hammouchi et Mme Haines ont discuté, par la même occasion, des moyens de développer la coopération bilatérale entre les services de sécurité et de renseignements marocains et américains, pour qu’elle soit à la hauteur de la coopération stratégique existant entre les deux pays et au diapason des défis inhérents à l’action commune pour la préservation de la sécurité et de la paix aux niveaux régional et international, relève le communiqué. Et d’ajouter que cette nouvelle entrevue entre les deux responsables reflète le niveau avancé du partenariat bilatéral dans le domaine de la sécurité et du renseignement, eu égard à l’importance du poste occupé par Mme Haines en tant que coordinatrice et responsable de plusieurs agences et services de renseignements américains, et au regard aussi de la régularité et de la constance des rencontres entre les deux parties et de la convergence des points de vue sur les questions stratégiques d’intérêt commun.