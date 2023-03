Abdellah Redouane : Le Maroc est une référence internationale en matière de lutte contre l'extrémisme religieux

19/03/2023

Le Maroc est une "référence" et un "modèle à suivre" en matière de lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme, grâce à sa stratégie "singulière" saluée au niveau international, a affirmé, samedi, le secrétaire général du Centre islamique de Rome, Abdellah Redouane.



Dans une déclaration à la MAP, dans le sillage des arrestations opérées, ces jours ci, par les services de sécurité marocains d'extrémistes affiliés à Daech, M. Redouane a souligné que le Maroc est "considéré comme un leader régional dans la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation", relevant que" plusieurs pays souhaitent marcher sur les pas du Royaume en la matière".



Selon le responsable du Centre, qui abrite la plus grande mosquée d'Europe, l'approche marocaine est "globale et multidimensionnelle".



Outre le volet sécuritaire, elle vise l'encadrement du champs religieux, à travers, notamment la formation des imams, a expliqué le SG du Centre, fondé en 1995, exprimant sa volonté de renforcer la coopération avec l'Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates, qui fait bénéficier nombre de pays de son expertise et son expérience.



M. Redouane a, également, mis l’accent sur le rôle fondamental de l’institution de la Commanderie des Croyants, garante de la stabilité du Royaume et de la diversité interreligieuse, rappelant, dans ce sens, la visite du Pape François au Maroc en 2019, à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, qui a permis de faire rayonner davantage le modèle marocain dans le monde entier.



« A travers plusieurs programmes et activités, nous œuvrons, de notre côté, à faire connaitre et promouvoir l'exemple marocain, qui prône les valeurs et les pratiques d'un islam modéré et ouvert, pouvant servir de modèle à plusieurs nations », a-t il conclu.