Abdelkrim El Hilali réélu à l' unanimité président de la Fédération Royale marocaine de full-contact

05/05/2023

Le président de la Fédération Royale marocaine de full, light et semi-contact, kick et thaï boxing, forms et savate, Abdelkrim El Hilali, a été reconduit à son poste pour un nouveau mandat, lors de l'assemblée générale ordinaire de 2020, 2021, 2022 et l'assemblée générale extraordinaire, tenues dimanche au Centre national des sports Moulay Rachid à Salé.



Au début de ces assemblées, les rapports moral et financier ont été discutés et adoptés. Lors de l'assemblée générale extraordinaire, un comité ad hoc a été chargé d'élire un nouveau bureau directeur de la fédération. Une seule liste a été en lice, celle dont le délégué est Abdelkrim El Hilali.



Les membres des commissions de discipline et d'appel ont été également élus, avant que les autres points à l'ordre du jour ne soient discutés.



A cette occasion, M.ElHilali a passé en revue les contraintes ayant obligé la fédération à tenir les assemblées générales ordinaires des trois dernières saisons sportives à la fois, évoquant notamment la pandémie de Covid-19. Il s'est ainsi félicité de la grande solidarité dont ont fait montre les membres du bureau directeur, des ligues régionales et des associations sportives, ce qui a permis au kick-boxing et au muay-thaï nationaux de s'illustrer lors de cette période.