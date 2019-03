Abdelkrim Benatiq s’entretient avec le conseiller de la Présidence des administrations publiques et de l’intérieur de La Junta de Andalucia

29/03/2019

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration (MCMREAM), Abdelkrim Benatiq, a reçu mercredi dernier au siège du ministère, Elias Bendodo Benasayag, conseiller de la présidence des administrations publiques et de l’intérieur du gouvernement d’Andalousie, qui était accompagné d’une délégation de son administration, du ministre conseiller auprès de l’ambassade d’Espagne à Rabat et d’Abdelfettah Lebbar, nommé ambassadeur du Maroc au Mexique, actuellement consul général du Royaume à Algésiras.

Lors de cette réunion, M. Benatiq a mis en exergue les relations historiques et exceptionnelles entre le Maroc et l’Andalousie marquées par la considération et le respect mutuel. Le Maroc et l’Espagne font face à des défis communs, représentés par les défis liés à la stabilité et au développement économique et social au niveau de la région. C’est la raison pour laquelle les deux pays ont mis en place un cadre de coopération et de partenariat exemplaire s’appuyant sur une vision stratégique commune.

Les discussions ont également porté sur le partenariat culturel développé entre le Maroc et l’Andalousie à travers la Fondation des trois cultures à Séville, qui représente un lieu de rencontres et d’échanges interculturels entre la communauté marocaine vivant en Espagne, forte de plus de 800.000 personnes, et les Espagnols dans une parfaite symbiose de vivre-ensemble, du rapprochement et de multi-culturalisme.

Au cours de cette visite, qui intervient en préparation de la visite du président de la Junta de Andalucia prévue en juin prochain au Maroc, Elias Bendodo Benasayag a été reçu respectivement par André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur et Mounia Boucetta, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.