Abdelkrim Benatiq reçoit le président du Parti socialiste belge

09/03/2019

Abdelkrim Benatiq, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, a reçu, jeudi dernier au siège du ministère à Rabat, Elio Di Rupo, ancien Premier ministre belge et président du Parti socialiste belge qui était accompagné de l’ambassadeur de Belgique à Rabat ainsi que plusieurs compétences belges d origine marocaine.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment le rôle joué par les compétences marocaines en Belgique et leur mobilisation en faveur des projets de développement au Maroc.

Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération et du partenariat avec les acteurs de la société civile des Marocains résidant en Belgique ainsi que l'accompagnement des jeunes générations de Marocains en Belgique.

Cette rencontre intervient à quelques jours du 1er Forum des compétences marocaines de Belgique qui aura lieu le 22 mars prochain à Rabat.