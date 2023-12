Abdelkebir Khchichine, élu nouveau président du Syndicat national de la presse marocaine

18/12/2023

Abdelkebir Khchichine a été élu à l'unanimité, samedi soir à Bouznika, en tant que nouveau président du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), succédant à Abdellah Bekkali.



L'élection de M. Khchichine a eu lieu lors du 9ème congrès national du SNPM, qui s’est

tenu du 15 au 17 décembre sous le thème "Consolider la profession et protéger les professionnels".



Le congrès a également élu Othmane Nejjari en tant que nouveau président du conseil national fédéral, ainsi que 169 nouveaux membres du conseil, en plus des deux anciens présidents du syndicat.



Il est à noter que ce 9ème congrès s’inscrit dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la fondation du SNPM. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'hommage rendu à l'un des pionniers et fondateurs du Syndicat, le professeur Mohamed

El Yazghi.