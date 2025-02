Abdelkebir Khchichine appelle à accélérer le processus législatif relatif aux lois du Code de la presse et de l'édition

04/02/2025

Le président du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), Abdelkebir Khchichine a souligné, samedi à Fès, la nécessité d'accélérer le processus législatif relatif aux lois se rapportant au Code de la presse et de l'édition.



Il est impératif d'"accélérer le processus législatif relatif au Code de la presse et de l'édition avec ses trois lois, à savoir la loi relative à la presse et à l'édition, la loi relative au statut particulier du journaliste professionnel et la loi portant création du Conseil national de la presse", a expliqué M. Khchichine, qui animait une rencontre sur le thème "Le Code de la presse entre théorie et pratique, perspectives de réforme".



Cet écosystème devrait faire, par ailleurs, l'objet d'un débat parmi les professionnels pour qu'ils puissent présenter leurs remarques sur l'arsenal juridique préparé par le gouvernement, a-t-il relevé.



Le SNPM a œuvré tout au long d'une année pour formuler son mémorandum qu'il a soumis à la commission provisoire, en dressant un état des lieux de la presse au Maroc et en présentant des propositions pour trouver des solutions, a-t-il relevé. "Nous espérons que cette vision soit prise en compte dans les aspects juridiques de ces trois lois", a ajouté M. Khchichine.



Les professionnels du secteur sont, eux, invités à être au cœur de cet écosystème juridique, sachant qu'il s'agit de l'occasion pour apporter une réponse légale à l'ensemble des dysfonctionnements dont pâtit le secteur de manière à permettre à ce dernier d'être à la hauteur des défis auxquels le Royaume est confronté et des échéances à venir sur les plans continental et mondial qui sont d'une importance majeure.



"Le syndicat avait également interpellé le Parlement pour que ce secteur, qui constitue un pilier fondamental de l'édifice démocratique et régional et national, soit un acquis pour nous tous", a insisté le président du SNPM.



Après avoir mis l'accent sur les défis que rencontre le secteur à l'ère de l'IA et des fake-news, M. Khchichine a indiqué qu'"en l'absence d'une presse capable de relever le défi technologique, nous serons condamnés à l'isolement".



Le syndicat estime, a poursuivi le responsable syndical, que la base de toute réforme du secteur passe par l'entreprise, qui devrait être fondée selon des critères bien définis, qu'il soit au niveau local, régional ou national.



Il a mis l'accent dans ce cadre sur la nécessité de créer les conditions nécessaires pour permettre au journaliste de vivre dignement, d'où la nécessité d'apporter une réponse légale au secteur et de renforcer la compétitivité de l'entreprise médiatique.



Ouvrant la rencontre, Idriss El Adel, secrétaire général de la section régionale du SNPM à Fès, a mis l'accent sur la pertinence et l'actualité du thème choisi pour cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle de la section, ajoutant que la rencontre est l'occasion pour les journalistes locaux de s'informer des nouveautés concernant la réforme du Code de la presse et de l'édition.



Une série d'activités ont été programmées par la section de Fès au cours de cette année dont un Grand prix de la presse de Fès, dédié aux journalistes actifs au niveau de la capitale spirituelle pour les encourager à innover et écrire dans tous les secteurs d'activité, ajoutant que le prix est organisé en collaboration avec l'Université Sidi Mohammed Benabdellah et le conseil préfectoral de Fès.



La section de Fès du SNPM célébrera prochainement, également, son 34ème anniversaire, a-t-il fait savoir.