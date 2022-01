Abdelkader El Badaoui n'est plus

28/01/2022

Le comédien et dramaturge marocain Abdelkader El Badaoui s'est éteint, vendredi dans un hôpital de Rabat, à l'âge de 88 ans, apprend-on auprès de sa famille.



Natif de Tanger en 1934, le défunt fut l'un des pionniers du théâtre marocain, ayant alterné le long d'une carrière artistique de 50 ans, scénario, réalisation et interprétation. Cofondateur de la troupe "Théâtre El Badaoui", avec son frère Abderazzak El Badaoui, il compte à son actif plusieurs œuvres théâtrales et productions télévisuelles.



Il laisse à la postérité une riche palette de productions, "Al Hariboune", "Ghita", "Al Atiloune", "Yad Achar", "Ras Derb","L'employé renvoyé", "Sacrifice et douleur", "Généalogie", en plus de plusieurs séries télévisées, comme "Namadij bachariya" et "Nafida Aâla Moujtamâa".



Les funérailles du défunt devaient avoir lieu vendredi après la prière d'Al Aâsr dans sa ville natale, Tanger.