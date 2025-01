Abdelkader El Ansari : Le partenariat Maroc-Chine, un reflet d'une vision commune de la coopération Sud-Sud

13/01/2025

Le partenariat Maroc-Chine reflète une vision commune de la coopération Sud-Sud œuvrant pour un ordre mondial équitable et multilatéral, a affirmé l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari.



La convergence de vues entre Rabat et Pékin se manifeste par une aspiration commune à "un monde plus juste, plus solidaire, vivant dans la paix et la sécurité", a considéré M. El Ansari dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique chinoise CGTN.



Le Royaume a toujours placé la coopération Sud-Sud au cœur de sa politique étrangère, particulièrement avec les nations africaines, arabes et latino-américaines, a-t-il rappelé. Il a, dans ce sens, souligné l'importance du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) comme cadre permettant d'évaluer les relations entre la Chine et l'Afrique et de tracer une feuille de route pour l'avenir.



Le Royaume participe activement à ce forum en tant que membre de la famille africaine et développe, avec la Chine, des programmes de coopération triangulaire au bénéfice de leurs partenaires communs sur le continent, a-t-il dit.



Fort de sa situation géostratégique et de son histoire, le Maroc se positionne comme "un pont effectif pour l'entrée en Afrique" occidentale et centrale notamment, a affirmé le diplomate, soutenant que Rabat et Pékin continueront, en 2025, à travailler ensemble pour le développement du continent africain.



Concernant les relations bilatérales sino-marocaines, M. El Ansari a relevé qu'elles reposent sur "le respect mutuel, la solidarité, la confiance et la crédibilité", mettant en avant une "grande convergence de vues" sur "les questions fondamentales et existentielles" chères aux deux nations.



L'ambassadeur a, par ailleurs, rappelé que la Chine est le troisième partenaire commercial du Maroc à l'échelle mondiale et le premier en Asie, soulignant l'intérêt croissant des entreprises chinoises pour le marché marocain depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016.



Il a précisé, à cet effet, que plusieurs dizaines d'entreprises chinoises sont déjà implantées au Royaume et de nombreuses autres manifestent leur intérêt pour y déployer leurs activités, notamment dans les secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables, du textile et de l'agro-industrie.



En sus, des sociétés chinoises participent à des appels d'offres au Maroc pour la réalisation de grands projets de développement dans les domaines industriel, des infrastructures et du bâtiment, ce qui témoigne de la forte dynamique de coopération liant les deux pays, a-t-il ajouté.



Le diplomate marocain s'est dit convaincu que l'année 2025 marquera une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat Maroc-Chine, notamment avec le lancement, janvier courant, de deux lignes aériennes directes liant Casablanca à Pékin et à Shanghai. Ces développements incarnent la volonté commune des deux pays d'élever leurs relations bilatérales aux niveaux souhaités par SM le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping, a-t-il fait valoir.