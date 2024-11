Abdelkader El Ansari : La coopération Maroc-Chine, un potentiel très prometteur au sein de l'initiative la Ceinture et la Route

26/11/2024

Le potentiel de coopération bilatérale entre le Maroc et la Chine dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route (BRI) est "très prometteur", a affirmé l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari.



Grâce à sa position de porte d'entrée de l'Afrique et à son accès au marché européen, le Maroc est devenu un partenaire clé au sein de la BRI, a fait valoir M. El Ansari dans une interview accordée au quotidien chinois "China Daily".



Il a évoqué, dans ce sens, la Cité Mohammed VI Tanger Tech comme exemple emblématique de la coopération sino-marocaine. "Dans cette ville intelligente, nous espérons accueillir des entreprises chinoises pour mettre en œuvre des projets de nouvelle génération à haute valeur technologique, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la robotique", a-t-il dit.



Le diplomate a relevé que les entreprises marocaines et chinoises peuvent développer de fortes synergies, en particulier dans le secteur des véhicules électriques, d'autant plus que le Maroc est devenu un exportateur automobile de premier plan grâce à un climat des affaires favorable.



"Pour produire des véhicules électriques, il faut des matières premières, de la technologie et une main-d'œuvre qualifiée. Ces éléments sont présents au Maroc, qui bénéficie également d'un accès à d'autres marchés", a-t-il souligné.



A cet égard, "China Daily" rappelle qu'en juin dernier, le groupe sino-européen de batteries pour véhicules électriques Gotion High-Tech a signé une convention d’investissement de 1,3 milliard de dollars avec le gouvernement marocain pour construire une gigafactory à Kénitra.



Le 13 novembre courant, Gotion High-Tech et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont signé un mémorandum d'entente relatif à l'accompagnement de cette gigafactory en cours de réalisation, ajoute le quotidien chinois.



Le média rappelle, par ailleurs, que le Maroc est lié à la Chine par un partenariat stratégique scellé en 2016 et est devenu, en 2022, le premier pays d'Afrique du Nord à signer un plan de mise en œuvre de la BRI.



La coopération croissante entre les deux pays a donné lieu à des résultats tangibles. "China Daily" fait valoir que la Chine est désormais le premier partenaire commercial du Maroc en Asie et son troisième partenaire mondial, avec des opportunités dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et du tourisme.



Sur ce dernier volet, le quotidien note que le Royaume a décidé, en 2016, d'exonérer les ressortissants chinois de la formalité de visa, "devenant rapidement une destination prisée pour les touristes" en provenance du pays asiatique, dont le nombre est passé d'environ 15.000 en 2016 à 200.000 trois ans plus tard.

"Je suis convaincu que dans les trois à quatre prochaines années, nous atteindrons l'objectif de 500.000 visiteurs" chinois, a souligné M. El Ansari.