Abdeljalil Lahjomri: Les relations bilatérales vouées à des perspectives prometteuses dans différents domaines

11/07/2024

Le renforcement des relations distinguées entre le Royaume du Maroc et les Emirats arabes unis offrira des perspectives prometteuses de progrès dans différents domaines et impulsera la dynamique de développement dans le monde arabe et islamique, a affirmé, mercredi à Rabat, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri.



S'exprimant à l'ouverture d'un colloque scientifique sur "Les relations maroco-émiraties, une réalité prospère et des perspectives prometteuses", organisé par l'Académie du Royaume en collaboration avec l'ambassade des Emirats arabes unis au Maroc, M. Lahjomri a souligné que la célébration du 52e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays incarne les relations fraternelles fondées sur le respect et la coopération entre les deux peuples frères unis par la religion et la communauté du destin.



A cet égard, il a indiqué que l'organisation de ce colloque scientifique est une occasion pour explorer les perspectives de coopération et de coordination fructueuse entre les chercheurs dans les relations maroco-émiraties, notant que ces relations sont marquées par une coopération étroite, un échange soutenu d'expériences et une concertation des efforts, grâce aux politiques judicieuses des deux pays et à leurs positions claires face aux défis régionaux et mondiaux en faveur de la paix, de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et de la promotion du dialogue entre les cultures et les civilisations.



Rappelant que les relations entre les deux pays se caractérisent par leur profondeur historique, M. Lahjomri a relevé que la coopération entre le Maroc et les Emirats arabes unis concerne les domaines politiques, culturels et économiques, ajoutant que cette coopération est marquée du sceau de la solidarité, de la cohésion, du partenariat économique, et de l'échange culturel.



Le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume a, à cet égard, mis en exergue le développement constant des relations économiques entre le Maroc et les Emirats arabes unis au cours des dernières années, notamment après la signature d'une déclaration pour "un partenariat novateur, renouvelé et enraciné" lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Emirats arabes unis en décembre 2023, laquelle déclaration vise l'intensification des échanges commerciaux et les investissements dans les années à venir, notamment dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'énergie et de la logistique.



Pour sa part, le président du Conseil émirati de la Fatwa et chef du Forum d'Abou Dhabi pour la paix, Cheikh Abdallah Bin Bayyah, a fait observer que les relations entre les Emirats arabes unis et le Royaume du Maroc s'appuient sur des valeurs profondément enracinées et authentiques.



Dans son intervention sur le thème "L'importance des valeurs dans la vie des nations", il s'est attardé sur la valeur de la sagesse en tant que socle favorisant la stabilité, la prospérité, la tolérance et la coexistence, soulignant que "cette valeur se matérialise dans les deux pays à travers des décisions et politiques équilibrées et une volonté ferme d'unifier les rangs".



Il a, dans ce sens, mis en avant l'engagement des deux pays pour la consolidation des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble, précisant que le Maroc et les Emirats arabes unis se positionnent en tant que "havre de cohabitation entre les personnes de nationalités, religions, cultures et ethnies différentes dans la paix et le respect".



De son côté, l’ambassadeur des Emirats arabes unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, a relevé que les relations entre les deux pays frères sont ancrées dans l’histoire, rappelant que "le Royaume du Maroc fait partie des premiers pays ayant soutenu la création de l'union des Emirats arabes unis, balisant la voie à des relations fortes de coopération et d’entraide dans tous les domaines stratégiques et d’intérêt commun.



La coopération entre les deux pays ne se limite pas aux seules relations bilatérales mais s'étend aux différentes causes qui intéressent le monde arabe et musulman, a-t-il poursuivi, précisant que les relations bilatérales dans les domaines économiques et commerciaux vivent au rythme d'une évolution positive avec l'ambition de les hisser au rang d'un partenariat économique avancé s'appuyant sur les points forts des économies émiratie et marocaine, qui se distinguent par un degré avancé de complémentarité.



Les panels de ce forum scientifique s'articulent autour de thématiques diverses, en lien notamment avec les bases et les acquis des relations maroco-émiraties ainsi que l'importance géostratégique et les perspectives des relations bilatérales.