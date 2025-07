Abdeljalil Elblidi, l’univers de la réalité poétique

11/07/2025

Dans ses œuvres, l’artiste-peintre et sculpteur Abdeljalil Elblidi crée des compositions souvent étonnantes pleines de poésie, mais toujours envoû tantes. On y retrouve une palette éclatante où les rouges, les jaunes, les verts et les bleus semblent sortir de l’espace circons crit des toiles pour entraîner le spectateur dans un tourbillon chromatique. Ceci évoque sans doute une vision singulière et tout à fait personnelle. Et pas unique ment des accidents. Il s’agit de mettre en lumière le patrimoine immatériel maro cain dans toutes ses splendeurs et de pro téger la culture marocaine, dans son acception la plus large, du spectre de la perte et de l’oubli.



S’appuyant sur des techniques mixtes, le plasticien Abdeljalil Elblidi, qui vit et travaille à Rabat, crée des œuvres qui transcendent la simple réflexion technique avec un travail minutieux sur la lumière, les contrastes et autres effets de matière. Le but étant d’arriver à bon équilibre du mixage des différentes techniques em ployées. Ce qui lui permet de mieux mettre en œuvre son univers onirique. Ainsi sa dé marche prend une dimension quasi-spiri tuelle, fidèle à un vocabulaire formel et chromatique tout en étant constamment en quête d’expérimentation. Ses composi tions se déploient comme des éclats vi sionnaires lumineux, s’appuyant sur quelques éléments entrevus pour construire une œuvre portée par un élan créatif.



Cet univers, on le pressent, s’éloigne du réel angoissant, fait d’insécurité, de violence, de fanatismes, pour proposer une approche vivifiante et pacifiée, une in vitation baudelairienne au voyage, «Là où n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté. Face au monde tel qu’il se pré sente, la démarche d’Elblidi se révèle donc d’autant plus subversive qu’il tend vers l’apaisement, la rêverie, la culture, notions qui échappent aux sociétés précipitées au bord du gouffre par des conflits qui les dé passent. C’est dire qu’admirer les œuvres de cet artiste-peintre, c’est aussi rencontrer la sincérité et une certaine conviction qui ne nous laissent pas insensibles.



Toutefois, son génie est de toujours réussir à rester dans le vrai et la justesse des émotions, tels qu’on les ressent, lorsqu’on se laisse envahir par son univers plastique charmant, poignant et poétique à plus d’un titre.



Si la diversité est le propre de la nature humaine, Abdeljalil Elblidi, lui, jongle avec les différentes techniques mises à sa disposition : peinture à l’huile, l’aquarelle, l’acrylique, bois…Son œuvre révèle une audace picturale et une base structurelle parfaitement ordonnancées et qui détien nent une intensité stylistique originale.



Depuis tant d’années, il s’est consacré corps et âme à ses recherches marquées par des voyages, des stages, les efforts pour s’assurer toute documentation utile pour ce faire. Résultat : une œuvre qui capte une réelle intuitivité et se nourrit d’une créativité qu’il maîtrise avec une ai sance, sans aucune complaisance. Il choi sit de peindre les réalités quotidiennes à sa façon qui ne démentira plus. C’est la clé de lecture, question de permettre aux vi siteurs de décoder ses tableaux.



Portraits, fontaines, médinas, épées, places… Face à l’usure du temps, le patri moine marocain voit sa pérennité mena cée par les défis de l’urbanisation et de la mondialisation, d’une part, et la mutation que vit la société marocaine, d’autre part.



Pour Elblidi, il est aujourd’hui urgent de sensibiliser les citoyens et les décideurs aux menaces qui pèsent sur ce patrimoine et d’agir pour revaloriser ces éléments fondateurs de la culture marocaine. C’est une priorité pour l’identité du pays, mais aussi une grande opportunité qui se pré sente. Voici en gros le message que notre plasticien souhaiterait livrer à travers ses œuvres diversifiées.



A la manière d’un magicien, Abdeljalil Elblidi apparaît dans ses œuvres en tant qu’un artiste qui prend du plaisir à pein dre comme en attestent les coulures de la matière et les changements de rythme dans la gestualité: tantôt pondérée et sobre, tantôt lyrique et déchaînée. Il éla bore à la manière d’un musicien des varia tions sur un thème. L’élément musical, repris sous différents aspects, est le patri moine marocain, mais il est toujours re connaissable en dépit de ses multiples variations.



Ayoub Akil