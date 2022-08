Abdelfettah Elharrak hospitalisé: Bon rétablissement cher confrère et ami

25/08/2022

L’ état de santé de notre confrère et ami Abdelfettah Elharrak a nécessité son hospitalisation dans une clinique de la capitale. En ces moments difficiles, nous assurons notre ami et sa petite famille de notre grand soutien et de notre entière solidarité. A la retraite, après de longues années de bons et loyaux services à la RTM, Fettah a servi plusieurs générations qui ont eu à apprécier sa grande compétence à travers la qualité de la rédaction et de la diffusion d’une information sportive de première main livrée avec professionnalisme, dès les premières heures de la journée, Abdelfettah étant depuis toujours un lève-tôt confirmé. L’étendue de sa compétence, il a également su la prouver au gré d’une couverture remarquée des plus grandes manifestations sportives entre Coupe du monde, Jeux olympiques, Coupe d’Afrique et autres Jeux méditerranéens… De tout cœur avec toi cher Fettah. Tu as toujours été un grand battant. Relève-toi ! Rétablis-toi ! Nous avons tant de choses à nous dire. Tant d’autres bons moments à partager.