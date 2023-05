Abdelaziz Ouenza : Les créations sur Internet ne sont pas toujours prises au sérieux

12/05/2023

Les créations numériques ne sont pas toujours prises au sérieux, a affirmé le rappeur marocain Abdelaziz Ouenza, alias "Ouenza".



"Les jeunes se servent énormément des réseaux sociaux et de ce pont qui permet un peu de transmettre ce que l’on veut comme message mais malheureusement on n’est toujours pas pris au sérieux (...)", a souligné Ouenza lors de la conférence de presse dédiée à la présentation du Festival MOCA (Movement Of Creative Africas), tenue mercredi à la Villa des Arts à Rabat. "Je prends l’exemple de mes parents (...) si quelque chose qui se fait sur Internet n'est pas prise au sérieux", a-t-il avancé, plaidant pour combattre cette idée.



Internet représente de plus en plus ces jeunes, a fait observer ce rappeur qui a obtenu un master en informatique avant de se lancer dans le monde du rap. "Il faut prendre en considération ces réseaux sociaux, cela nous a permis de transmettre des messages très forts notamment durant la période du COVID", a-t-il relevé.



"En tant qu’Africain et marocain, je ne me vois pas faible devant des gens d’autres nationalités (...) j’ai la culture, l'éducation et le courage et ce qui me manque c’est juste un peu d’espoir, a-t-il dit.

La 8ème édition du Festival MOCA se déroulera du 18 au 20 mai courant à Rabat sous le thème "Pour un Made in Africa durable".

Bouillon de culture

Vernissage



Le vernissage de l'exposition "World Design Organization (WDO) 65 ans d’histoire…" a eu lieu, mercredi, à la galerie “Espaces Expressions” de la Fondation CDG de Rabat.

Organisée du 10 au 20 mai 2023, cette exposition inédite vise à retracer les principales étapes qui ont marqué l’histoire de l’organisation internationale depuis 1950-1957 en mettant en lumière les 9 “World Design Capital” de 2008 à 2024.



Conçue comme une ligne de métro, avec plusieurs stops, l’exposition suit un ordre chronologique pour embarquer le visiteur dans un voyage historique enrichissant, qui retrace le parcours de l’organisation ainsi que son évolution.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le designer international et commissaire de la première édition de Rabat Design Week, Hicham Lahlou, s’est réjoui de pouvoir compter sur la présence des membres de la WDO ainsi que des leaders du design mondial et des acteurs de la société civile, remerciant par la même occasion toutes les parties prenantes ayant participé à l’organisation de cet événement.



“Je remercie également le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avec qui je coorganise cette première édition de m’avoir fait confiance”, a déclaré M. Lahlou.