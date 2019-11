AWB et EXIM Bank of China signent un MoU relatif à un fonds de 5 milliards de dollars

09/11/2019

Un mémorandum d'entente (MoU) relatif à la mise en place d'un fonds de 5 milliards de dollars a été signé entre le groupe Attijariwafa bank (AWB) et le groupe Export-Import Bank of China et ce, en marge de la 2e édition du CIIE (China International Import Exposition) qui se déroule à Shanghai du 5 au 10 novembre.

Paraphé par Reda Hamedoun, directeur exécutif d'Attijariwafa bank couvrant les activités avec l'Asie, et Mme Xu Yan, directrice générale du département international d'EXIM Bank of China, ce MoU porte sur la promotion des exportations africaines vers la Chine, le financement de l'investissement et la construction de parcs industriels dans les pays de présence du groupe AWB par l'intermédiaire d'un fonds doté de 5 milliards de dollars mis en place par Export-Import Bank of China, indique AWB dans un communiqué.

Lors de la cérémonie de signature, Attijariwafa bank était également représenté par Youssef Kamili, responsable de la zone Asie à la Banque transactionnelle du Groupe, fait savoir la même source. "La signature de ce mémorandum est la concrétisation d'un partenariat fort entre les groupes Export-Import Bank of China et Attijariwafa bank", a souligné le président directeur général d'AWB, Mohamed El Kettani, cité par le communiqué.

Cet accord, a-t-il poursuivi, "permettra à notre banque de soutenir les opérateurs actifs sur le corridor Chine-Afrique, de promouvoir le développement des entreprises exportatrices au Maroc et en Afrique subsaharienne afin d'accéder au marché chinois fort de 1,4 milliard de consommateurs et de contribuer au renforcement du tissu industriel dans tous nos pays de présence", rapporte la MAP.

Ce MoU s’inscrit dans le cadre des huit initiatives en faveur du développement des relations sino-africaines annoncées par le président Chinois, Xi Jiping, lors du dernier Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), organisé en septembre 2018 à Pékin.

Institution financière étatique dépendant directement du Conseil d’Etat, Export-Import Bank of China est chargée de soutenir la stratégie chinoise en matière de commerce international, d'investissement et de coopération économique.