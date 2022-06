AUPALV : Aucune aide n’a été octroyée aux propriétaires d’agences de location de voitures durant la crise de Covid-19

29/06/2022

Tenue de l’Assemblée générale annuelle de l’association à Casablanca

L’ Association d’union des propriétaires d’agences de location de voitures au Maroc (AUPALV) a tenu récemment son Assemblée générale annuelle à Casablanca. Pas moins de 300 personnes dont des adhérents et de nombreux collaborateurs venus de plusieurs villes du Maroc ont participé à cette réunion qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant au quartier Oasis. Reportée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19, cette assemblée visait à présenter le bilan des deux dernières années d’activités de l’AUPALV. Comme le feront remarquer les responsables de l’association, cette réunion a représenté aussi un moment de rencontre privilégiée entre les adhérents de cette organisation professionnelle et leurs principaux partenaires. « Avec la pandémie de Covid19 et les mesures de sécurité sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus, nous n’avons pas pu organiser d’Assemblée générale lors des deux dernières années», a expliqué Hamine Marouan, responsable des conventions et des projets au sein de l’AUPALV. La situation sanitaire s’étant on ne peut plus améliorée, «nous avons estimé que les conditions sont maintenant propices pour réunir en Assemblée générale les adhérents et collaborateurs du secteur de la location de voitures et y inviter les nouveaux partenaires de l’association », a-t-il ajouté. Outre la présentation des bilans moraux et financiers des deux années écoulées, les principaux points abordés lors de cette réunion ont concerné, entre autres, l’exposé des projets mis en place par cette association en vue d’améliorer le secteur de la location de voitures et de relever le niveau de gestion des agences qui y opèrent ainsi que la présentation des conventions signées avec les différents partenaires. Sur ce dernier point, Hamine Marouan a précisé qu’il s’agit en l’occurrence des assurances, assisteurs, importateurs de véhicules et de pièces de rechange, pneumaticiens ainsi que de tous les acteurs opérant dans ce secteur ou contribuant à aider les professionnels à exercer leur métier comme ilse doit. Abordant les difficultés qu’a connues le secteur durant cette crise, les adhérents de l’association ont été unanimes à souligner: «Nous n’avons reçu aucune aide aussi bien de l’Etat que des différentes administrations concernées par notre activité », a rapporté H. Marouan. L’Assemblée générale, a par ailleurs, évoquée le cas des partenaires qui n’ont pas été à la hauteur des attentes des agences de location et qui ont fini par tourner le dos à ces derniers. Mais comme à toute chose malheur est bon, «c’est partant de cette mauvaise expérience que nous avons mis en place une stratégie, des projets pour l’avenir et décidé de cesser toute collaboration avec les organismes qui nous ont arnaqués en nous imposant des taux exorbitants ou en confisquant en toute illégalité nos véhicules, c’est-à-dire sans qu’aucun jugement ne soit prononcé à l’encontre des concernés», a poursuivi M.Marouan. Revenons sur les projets mis en place, il a précisé que ceux-ci ont été créés dans le but de faciliter la tâche aux loueurs de voitures et de mettre en place une plateforme. Laquelle, nous a-t-on expliqué, nécessitera cependant la restructuration des sociétés de location de voitures, la mise à leur disposition d’une application mobile à même de les aider à bien gérer leur parc automobile et les orienter sur les questions en lien avec la gestion de leur activité, en plus de leur fournir des informations qui leur permettront d’être réactifs. Lors de cette Assemblée générale annuelle, l’association a porté une attention particulière à ses nombreux adhérents actifs, y compris d’anciens adhérents qui continuent de collaborer. «Parce qu’il est difficile de nous déplacer dans des villes beaucoup trop éloignées, nous faisons quelquefois appel à toutes ces personnes afin qu’elles nous aident à résoudre certaines situations rencontrées hors de Casablanca, par exemple», a fait savoir M. Marouan. En guise de remerciement pour leur assistance, « nous avons donc souhaité les honorer en leur attribuant des trophées de reconnaissance afin de les motiver davantage », a-t-il expliqué. Soulignons qu’à l’issue de son Assemblée générale annuelle, l’équipe dirigeante de l’association a présenté aux participants son partenariat avec Renault Commerce Maroc, axé autour des volets : « Achats de véhicules » et « Service après vente ». Précisons que le constructeur automobile compte parmi les plus anciens et fidèles collaborateurs de l’association dans le secteur de la location de voitures. « Nous tenons beaucoup à cette collaboration que nous voulons garder le plus longtemps possible en signant des conventions win-win qui apportent bien d’avantages aux adhérents », a affirmé le responsable des conventions et des projets de l’AUPALV. Un peu plus tôt, les participants ont eu droit à un exposé sur les nouvelles collaborations avec notamment des importateurs de pneus et de lubrifiant. Des collaborations ont été aussi annoncées dans le secteur du GPS…