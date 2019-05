AS FAR-WAC débouche sur un nul

Benzarti critique la Commission d’arbitrage

11/05/2019

L'AS FAR et le Wydad Athletic Club (WAC) se sont quittés sur un match nul (1-1), en match de mise à jour de la 26è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé jeudi au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

L'unique réalisation des Rouges a été l’œuvre de William Jebbor qui a transformé un penalty à la 12è minute de jeu, alors que Mehdi Berrahma a offert le match nul aux locaux en toute fin de rencontre, en inscrivant un penalty à la 93è minute.

Avec ce match nul, le WAC conforte sa position de leader avec 54 points, alors que l'AS FAR est toujours 13è avec 31 points.

Il convient de rappeler que le WAC disputera son deuxième match en retard contre l’OCK, comptant pour la 27ème journée du championnat, le 16 courant au stade Père Jégo. L’heure de cette confrontation n’a pas encore été arrêtée.

A signaler que le coach du Wydad Fouzi Benzarti a critiqué assez vivement la commission de programmation à l’issue du match ASFAR-WAC. Pour ce dernier, le calendrier des Rouges devrait être aménagé afin de préserver l’équipe pour la finale de la Ligue des champions contre l’Espérance de Tunis.