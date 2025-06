AMMC : visa sur le prospectus relatif à l'émission par BOA d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel

15/06/2025

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, un prospectus relatif à l'émission par Bank of Africa (BOA) d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons d'un plafond d'un milliard de dirhams (MMDH).



Cet emprunt, dont la date de souscription s'étale du 20 au 24 juin 2025 inclus, est composé de deux tranches non cotées, indique l'AMMC dans un communiqué.



Le taux d'intérêt facial de la tranche "A" révisable chaque 5 ans. Pour les 5 premières années, ce taux sera déterminé en référence au taux cinq ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor (BdT) 5 ans, telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 juin 2025, augmenté d'une prime risque (entre 220 points de base "pbs" et 230 pbs).



Concernant la tranche "B", son taux d'intérêt facial est révisable annuellement. Pour la première année, il sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BdT, telle que sera publiée par Bank Al-Maghrib lundi prochain, augmenté d'une prime de risque (entre 210 pbs et 220 pbs).