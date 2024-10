AMMC : mise à jour occasionnelle du programme d'émission de certificats de dépôt de CFG Bank

19/10/2024

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé la mise à jour occasionnelle du dossier d’information relatif au programme d’émission de certificats de dépôt (CD) de CFG Bank.



"L’AMMC porte à la connaissance du public qu’elle a enregistré, en date du 16 octobre 2024, sous la référence EN/EM/025/2024, la note relative au programme d’émission de certificats de dépôt de CFG Bank", indique l'AMMC dans un communiqué.



La même source précise qu'à la date d’enregistrement de cette note, la mise à jour occasionnelle du dossier d’information relatif au programme d’émission de CD de CFG Bank est composée du document de référence relatif à l’exercice 2023, enregistré par l’AMMC le 06 septembre 2024 sous la référence EN/EM/017/2024, ainsi que la note précitée.



Ce programme d’émission est caractérisé par un plafond de 12 milliards de dirhams (dont 3 milliards de dirhams de CD structurés), une valeur nominale unitaire de 100.000 DH, une maturité de 10 jours à 7 ans, ainsi qu'un taux d’intérêt fixe pour les maturités inférieures ou égales à un an et fixe ou variable pour les maturités supérieures à un an.



Ces documents sont mis à la disposition du public au siège social de CFG Bank, sur son site internet et sur le portail électronique de l'AMMC, conclut le communiqué.