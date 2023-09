AMMC : Suspension de la cotation des titres de "Sanlam"

15/09/2023

La Bourse de Casablanca a annoncé la suspension des titres de capital de "Sanlam Maroc" suite au dépôt du projet d'offre publique d'achat, et ce à compter du 08 septembre, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



"Conformément à l'article 28 de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée, l'AMMC porte à la connaissance du public que les sociétés Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited, Allianz Europe B.V, Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited et Sanlam Pan Africa Maroc S.A, agissant de concert au sens de l’article 10 de la Loi 26-03 précitée, ont déposé auprès de l’AMMC un projet d’offre publique d’achat obligatoire visant les actions Sanlam Maroc", indique l'AMMC dans un communiqué.

En conséquence de ce dépôt, l’AMMC a demandé à la Bourse de Casablanca de suspendre la cotation des actions Sanlam Maroc, souligne la même source.



Ce projet d’offre publique d’achat obligatoire a été déposé suite à la création d’une Joint-Venture dénommée Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited détenue par Sanlam Emerging Market Proprietary Limited et Allianz Europe BV , laquelle a franchi indirectement le seuil de 40% des droits de vote de Sanlam Maroc.