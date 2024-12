AMMC : Othman Benjelloun renforce sa participation dans le capital de CTM

26/12/2024

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mercredi, que la participation totale (directe et indirecte) de M. Othman Benjelloun dans le capital de CTM (Compagnie de transports au Maroc) a atteint plus de 79,8%, suite au franchissement à la hausse de seuils de participation dans le capital de ladite société.



"M. Othman Benjelloun a déclaré avoir acquis sur le marché de blocs, le 19 décembre 2024, 353.551 actions Compagnie de Transports au Maroc (CTM) au cours unitaire de 800 dirhams, franchissant ainsi directement à la hausse les seuils de participation de 5%, 10%, 20% et indirectement le seuil de participation de 66,66% dans le capital de ladite société", indique l'AMMC dans un communiqué.



Cette acquisition a été réalisée auprès de M. Sidi El Mokhtar El Joumani (283.186 actions), de M. Sidi Salah El Joumani (70.000 actions) et de M. Sidi Mohamed El Joumani (365 actions).



Suite à cette opération, M. Benjelloun déclare détenir, directement, 353.551 actions CTM (28,84% du capital) et indirectement 625.072 actions CTM, dont 607.192 actions à travers RMA, 14.380 actions via Interfina et 3.500 actions à travers O Capital Group, soit 50,99% du capital de ladite société.



D'après l'AMMC, M. Benjelloun envisage, dans les six mois qui suivent ce franchissement des seuils, d'arrêter ses achats sur les actions CTM.