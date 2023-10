AMMC : Enregistrement de la société Upline Corporate Finance en qualité de CIF

02/10/2023

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé l'enregistrement, mardi, de la société Upline Corporate Finance pour exercer les activités de conseil en investissement financier (CIF) relevant de la catégorie n°2 prévues à l'article 2 de la circulaire de l'AMMC n°01/20 relative aux Conseillers en investissement financier.



Il s'agit du conseil et de l'assistance en matière de gestion financière et d'ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l'épargne, du conseil à l'occasion des opérations d'appel public à l'épargne, ainsi que du conseil des sociétés en matière d'introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction, indique l'AMMC sur son site web.