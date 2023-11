AIF-2023. Le Maroc, porte d'entrée "exceptionnelle" vers l'Afrique

10/11/2023

Le Maroc constitue une porte d'entrée "exceptionnelle" vers le continent africain, a affirmé le nouveau représentant de la Banque européenne d’investissement (BEI) au Maroc, Adrien de Bassompierre, en marge de ce forum qui vise à apporter une valeur ajoutée significative aux investisseurs, en les associant à des opportunités à un moment de transformation substantielle du continent..



"Nous collaborons avec des acteurs économiques et des institutions financières marocains au-delà des frontières du Royaume. Ceci démontre à nouveau le rayonnement du Maroc à travers le continent, en faveur des investissements", a indiqué M. de Bassompierre dans une déclaration à la MAP. Il a salué, dans ce sens, le rôle du Maroc en tant que pays hôte de l'AIF qui est placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"Le Maroc a démontré sa capacité à réussir à organiser les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et ce Forum pour l'investissement en Afrique dans un contexte difficile, suite au séisme qui a touché plusieurs provinces du Royaume", a-t-il dit, relevant que ceci est une preuve de la résilience du Royaume et sa capacité à rester exceptionnel.



M. de Bassompierre a également réitéré l'engagement et la volonté de la BEI de soutenir le développement du secteur privé au Maroc et en Afrique.