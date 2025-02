AGR revoit à la hausse ses prévisions de croissance de la masse bénéficiaire de son univers AGR-30

03/02/2025

Attijari Global Research (AGR) a révisé à la hausse ses prévisions de croissance de la masse bénéficiaire de son univers AGR-30 en 2024 à +16%, contre +7,3% initialement. Les bénéfices agrégés de l’AGR-30 devraient poursuivre leur progression en 2025, mais à un rythme moins soutenu, soit +9,5% contre une prévision initiale de +10,4%, précise AGR dans son récent rapport "Equity".



La même source fait savoir que le secteur bancaire devrait contribuer à lui seul à près de 84% à la croissance des profits de l’AGR-30 en 2024. Hors ce secteur, la croissance des bénéfices agrégés ressort à 5,1%.



En effet, 2024 constitue une année record pour les banques cotées à travers la conjugaison de 3 facteurs positifs, à savoir la hausse des crédits, le contexte de taux favorable et l'amélioration sensible du COEX (coefficient d'exploitation). AGR a également révisé à la hausse les prévisions de croissance bénéficiaire des secteurs BTP (+77%), immobilier (+62%) et port (+25%) pour 2024.



Tenant compte d’un effet de base plus important, les analystes anticipent une décélération des niveaux de croissance de ces secteurs en 2025 à +30%, +12% et +10% respectivement.



Le P/E 25E (Price-to-Earnings ratio, ou ratio cours/bénéfice, estimé pour 2025) de l’AGR-30 qui s’élève à 18,6x cache une disparité au sein du marché. Les banques et télécoms, qui pèsent près de la moitié de la capitalisation, affichent un P/E 25E relativement bas autour de 14,0x, tandis que les autres secteurs affichent un P/E 25E deux fois plus élevé, soit de 29,0x.



Selon AGR, cette situation impliquerait un retour des investisseurs aux banques & télécoms conjugué à une exigence très élevée vis-à-vis de la qualité des résultats 2025E des valeurs relativement chères.