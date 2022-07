AGR prévoit une appréciation du dirham face au dollars

15/07/2022

Le dirham s’apprécierait face au dollar sur 1, 2 et 3 mois, pendant la période estivale 2022, selon Attijari Global Research (AGR)



"Compte tenu des prévisions de l’EUR/USD et des spreads de liquidité sur le marché des changes, nos prévisions USD/MAD ont été révisées pour les 3 prochains mois", indique la filiale d’Attijariwafa Bank dans sa dernière note hebdomadaire "Weekly MAD Insights – Currencies".



"En marge du démarrage de l’opération "Marhaba" en juin 2022, nous anticipons des flux exports importants sous la forme de recettes touristiques", relèvent les analystes d'AGR, qui, à cet effet, anticipent une amélioration des conditions de liquidité au sein du marché interbancaire des changes à court terme.



Néanmoins, les analystes restent vigilants par rapport à l’évolution du gaz et du charbon et leur impact sur la balance commerciale et les réserves de change du Maroc.

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent ainsi à 9,97, 9,92 et 10,02 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,18.



Face à l’euro, le dirham devrait se déprécier sur les mêmes horizons, note AGR, ajoutant que les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,47, 10,42 et 10,52 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,32.