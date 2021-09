AGR maintient son scénario de stabilité des taux primaires

14/09/2021

Attijari Global Research (AGR) maintient son scénario de stabilité des taux primaires sur le marché obligataire durant les deux prochains trimestres. "Vue la situation confortable des finances publiques, les analystes d'AGR maintiennent leur scénario de stabilité des taux primaires durant les deux prochains trimestres", indique AGR dans sa note hebdomadaire "Weekly Hebdo Taux - Fixed income". Au cours de la deuxième séance d'adjudication du mois de septembre, le Trésor a levé 2 milliards de dirhams (MMDH) face à une Demande des investisseurs en BDT toujours atone à hauteur de 5,7 MMDH, relève la filiale d'Attijariwafa Bank. Ainsi, le taux de satisfaction de la séance ressort à 35% en ligne avec la moyenne observée durant le S1-21. Compte tenu d’une levée cumulée du mois de 4,5 MMDH, le reliquat à financer durant les deux prochaines séances s’établit à plus de 6,0 MMDH, soit un besoin annoncé à financer durant le mois de septembre de 10,5 MMDH. Le taux de réalisation ressort ainsi à 43%. Par conséquent, les taux obligataires ont reculé durant cette séance CMT, poursuit la même source, notant que les taux de rendement des maturités 52 semaines et 2 ans reculent de 1 point de base (PBS) respectivement. Le reste de la courbe demeure stable par rapport à la semaine dernière. Parallèlement, les taux de rendement de la courbe secondaire enregistrent de légères évolutions variant entre -1 PBS et +3 PBS.