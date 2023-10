AGO de la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées

20/10/2023

La Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA) a tenu, jeudi à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, son assemblée générale ordinaire (AGO) pour la saison 2021-2022.



Lors de cette AGO, les rapports financier et moral ont été adoptés à l’unanimité, en présence des représentants du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain.



A cette occasion, le président de la FRMKDA, Mohamed Mouktabil, a indiqué que les résultats et les titres réalisés au cours de la saison 2021-2021 et les activités intenses entreprises démontrent que l’instance fédérale dispose d’un projet sportif ambitieux qui prône la volonté de réussir.



Il a ajouté que ces réussites se reflètent par les résultats obtenus aux niveaux national, continental et international, et met la lumière sur les sacrifices et le courage des cadres et des champions de cette discipline qui ambitionnent de rehausser le niveau du sport national.



M. Mouktabil a également salué les champions marocains qui ont fait preuve de fair-play et d'esprit de compétition lors des différentes échéances nationales et internationales durant lesquelles ils ont déployé des efforts colossaux qui ont permis le développement du karaté au Maroc.