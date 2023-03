AGMA : Le RNPG en hausse de 9,4% en 2022

16/03/2023

Le résultat net part du groupe (RNPG) de l'assureur conseil de référence, AGMA, s'est établi à 56,8 millions de dirhams (MDH) à fin 2022, en hausse de 9,4% par rapport à une année auparavant.



Au titre de l'année 2022, le résultat net s'est établi à 55,3 MDH, (+6%), indique AGMA dans un communiqué sur ses résultats financiers, expliquant cette évolution par la croissance du résultat d'exploitation et du résultat financier. Le chiffre d'affaires du groupe s'est développé, quant à lui, de 7,5% pour se situer à 152 MDM.



Cette progression est due à la réalisation de nouvelles affaires et la consolidation des affaires gérées par le cabinet. Et de noter que le Conseil d'administration a décidé de proposer au vote lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 24 mai 2023, la distribution d'un dividende ordinaire de 255 dirhams par action, soit un total de 51 MDH, en progression de 2% par rapport à l'an dernier.