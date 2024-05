AG de l'ONU: Le Mouvement des non-alignés réaffirme son appréciation des efforts de SM le Roi pour défendre la cause palestinienne

02/05/2024

Quatre jours après son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le Mouvement des non-alignés (NAM) vient de réaffirmer, mercredi à New York, son appréciation des initiatives que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’entreprendre en faveur de la cause palestinienne, et cette fois devant l'Assemblée générale des Nations unies.



En effet, lors d’une réunion de l’Assemblée générale sur l'utilisation du veto au Conseil de sécurité, la Mission permanente de l'Ouganda aux Nations unies, qui assume la présidence du Bureau de coordination du NAM, a ainsi mis en avant le rôle de leadership de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour défendre la cause palestinienne et préserver le statut spécifique de la ville sainte.



Cette nouvelle reconnaissance, devant l’Assemblée générale qui est l’organe regroupant l’ensemble des Etats membres et observateurs de l’ONU, dénote l’estime et la considération que la communauté internationale porte aux efforts considérables et inlassables déployés par le Souverain en faveur des populations palestiniennes, notamment à Al-Qods et Gaza et de la cause palestinienne dans son ensemble.



Le Mouvement des non-alignés regroupe 120 Etats membres de l’organisation des Nations unies.