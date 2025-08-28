ADII : Les saisies de cigarettes de contrebande diminuent de près de 58% en 2024

Les saisies de cigarettes de contrebande ont enregistré, en glissement annuel, une baisse significative de près de 58% à 254.388 unités en 2024, selon l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII).



Cette baisse témoigne de l’efficacité des mesures dissuasives mises en œuvre par l’ADII, en collaboration étroite avec les différents acteurs concernés, pour lutter contre ce trafic, indique l'Administration dans son rapport d'activité au titre de l’exercice 2024.



Cette tendance baissière se trouve corroborée par les conclusions de la 11ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande, laquelle a révélé un taux de pénétration pondéré de ces produits sur le marché national de seulement 1,04% en 2024, poursuivant ainsi la baisse observée au cours de ces dernières années (1,85% en 2023 et 2,81% en 2022), fait savoir la même source.



En matière de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants, les saisies réalisées par les services douaniers durant cette année ont enregistré une nette augmentation par rapport à l’an passé, rapporte la MAP.



Ainsi, les saisies de chira ont presque doublé (38 tonnes contre 21 tonnes), traduisant un renforcement des opérations de contrôle menées par la douane aux côtés de ses partenaires aux frontières.



Les saisies de cocaïne et des autres drogues dures ont également augmenté, atteignant 750 kg contre 261 kg en 2023, soulignant une vigilance renforcée face aux filières de trafic international.